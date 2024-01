JAK ZEMLJOTRES POGODIO RUMUNIJU: Potres se osetio i u Srbiji

Zemljotres jačine 3,5 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Rumuniju, nedaleko od granice sa Srbijom.

Kako se navodi na sajtu EMSC, zemljotres se dogodio u 9.08 sati po lokalnom vremenu (10.08 po našem), a epicentar je zabeležen u mestu Gataja, 36 kilometara od Temišvara koji se nalaze u blizini granice sa Srbijom.

"Osetila se buka, poput neke tutnjave i krevet mi se pomerao", navodi se u svedočenjima na sajtu EMSC.

🔔#Earthquake (#cutremur) M3.5 occurred 15 km W of #Gătaia (#Romania) 5 min ago (local time 11:08:27). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/cJv8qqQpwg

🖥https://t.co/tPRrW5AauR pic.twitter.com/i04YnXEJit