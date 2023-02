Predsednica srpskog udruženja za Alchajmerove bolesti mr Nadežda Satarić kaže da se ovo udruženje bori za dnevne usluge u zajednici za obolele u demenciji. Oni se, kako dodaje, peticijom koja je najavljena, bore za otvaranje dnevnog boravka u Beogradu.

U Srbiji živi skoro 30.000 obolelih od demencije, a dnevnih boravaka skoro da nema, rekla je ona.

- Drugo nemamo ništa, osim te neke kućne nege, gde pomažu gerontodomaćice. Veliki broj negovatelja obolelih radi, i samim tim, starije obolele osobe moraju da ostanu same, što je opasno - rekla je Satarić.

Oni koji su oboleli, ni na radnim mestima ne mogu da se posvete, i zato oni moraju da budu pod video nadzorom, i otuda je problem što samo u Kragujevcu i Subotici imamo te dnevne boravke.

- Mi iz udruženja pilotiramo, i radimo dve godine već. Mi želimo da pokažemo koliko je to dobro. Osobe za to vreme imaju struktuirano vreme za sadržaje. Kada su kod kuće imaju samo medikamente, a ono što je njima podjednako važno jeste to struktuirano vreme, gde imamo fizičke vežbe. Vole da pevaju, crtaju, prave bojanke, igraju se... Dakle, sve što njima pričinjava zadovoljstvo - dodala je Satarić, dodajući da su te manuelne vežbe važne zbog njihovih motoričkih sposobnosti.

Najčešće oboljevaju stariji, međutim, najnovija istraživanja pokazaju da obolevaju i mlađi od 60 godina, što uzrokuju povrede glave, holesterol, krvni pritisak i šećerne bolesti.

- Više je faktora, to može da bude o genetika. Mnogo može da se uradi zdravim stilom života - objasnila je Satarić.

