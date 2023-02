Mali: Prijava za nove penzionerske kartice od 15. marta

Ministar Siniša Mali izjavio je da će od 15. marta početi prijave penzionera zainteresovanih za penzionersku karticu i dodao da na nju ima pravo 1,65 miliona najstarijih.

Mali je istakao da će prijava biti jednostavna i da će svaki penzioner moći na lak način da se prijavi.

Briga o građanima i njihov životni standard su u fokusu politike Vlade Srbije, a, posebna pažnja se posvećuje našim najstarijim sugrađanima, koji su izgradili ovu zemlju i imali razumevanja onda kada je bilo potrebno doneti teške mere i sprovesti teške reforme kako bi se Srbije oporavila od loše ekonomske situacije u kojoj je nalazila, izjavio je danas potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Ministar je naglasio da su penzioneri u Srbiji od 1. novembra 2022. godine dobili uvećanje penzija od devet odsto, a da su im potom penzije još jednom povećane od 1. januara ove godine za 12,1 odsto.

"To je povećanje penzija od 20,8 odsto kumulativno u poslednja tri meseca i najveće povećanje penzija do sada. Međutim to nije sve, već, kako bi dodatno pomogli i podržali naše najstarije sugrađane i poboljšali njihov životni standard, pripremamo nove penzionerske kartice za brojne popuste i pogodnosti koje će penzioneri u Srbiji moći da koriste počev od 1. oktobra ove godine", rekao je ministar Mali, navedeno je u saopštenju.

Kaže da su nove penzionerske kartice samo još jedan od načina da država kaže hvala najstarijim sugrađanima i našim herojima.

"Ne vidim šta bi bilo ko mogao da ima protiv penzionerskih kartica koje će moći da imaju svi penzioneri u Srbiji i koje će im svima doneti benefite i pogodnosti. Nažalost, i protiv ovoga se mogu čuti negativni komentari. Ali, neka ih, neka kritikuju i ne vode računa o našim penzionerima. Mi ćemo nastaviti da vodimo računa o najstarijima i to je politika od koje nećemo odustati", istakao je Mali.

Ministar je naglasio i da će država započeti akciju kako bi privukla što više društveno odgovornih kompanija da se uključe i na taj način pomognu i podrže naše najstarije sugrađane i njihov životni standard.

"Cilj nam je da privučemo što više kompanija da se uključe u našu akciju i na taj način pokažu društvenu odgovornost. Iako se početak prijave tek očekuje, za sada, između ostalog znamo, da će popuste penzionerima obezbediti neki veliki trgovinski lanci", naveo je Mali.

Ministar je rekao da je reč o "novoj generaciji" penzionerskih kartica, koje će biti značajno unapređene u odnosu na postojeće koje sada izdaje PIO fond, jer će nove kartice nuditi mnogo više pogodnosti.

Objasnio je i da će penzioneri korišćenjem kartice moći da prikupljaju bodove, koji će im omogućiti dodatne popuste i pogodnosti.

On je podsetio i da je PIO fond pripremio sjajan, informativni Vodič za penzionere, koji se već distribuira na njihove kućne adrese, a u kojem penzioneri mogu pročitati brojne korisne i zanimljive tekstove - o istorijatu penzijskog sistema u Srbiji, koji ove godine obeležava vek postojanja, o odmoru u banjama, društvenim aktivnostima koje se organizuju putem udruženja penzionera i dnevnih centara i klubova za najstarije, o digitalnoj edukaciji starijih.