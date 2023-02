DANAS TOPLIJE: Očekuje se više sunčanih intervala i suvo vreme - EVO KAKVI DANI SU PRED NAMA

U sredu ujutru slab mraz i ponegde magla. Tokom dana umerena oblačnost sa sunčanim periodima i toplije nego u utorak. Po kotlinama se može duže zadržati magla ili sumaglica uz malo niže temperature u tim oblastima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C u Požegi do 2°C u Beogradu, a maksimalna od 6°C na jugu i jugoistoku do 11°C na severozapadu Srbije. Uveče suvo. Temperaturu u 22h od 0°C do 4°C.

Beograd: U sredu malo toplije uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 2°C, a maksimalna do 10°C. Uveče suvo. Temperaturom u 22h 4°C.Niš: U sredu malo toplije uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 1°C, a maksimalna do 8°C. Uveče suvo.

Užički region: U sredu ujutru slab mraz i ponegde magla. Tokom dana umerena oblačnost sa sunčanim periodima i toplije nego u utorak. Po kotlinama se može duže zadržati magla ili sumaglica uz malo niže temperature u tim oblastima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna od 6°C po kotlinama sa sumaglicom do 10°C u sunčanijim predelima. Na Zlatiboru i Tari sunčani periodi i najviše oko 3°C na 1000 mnv u toku dana.

VOJVODINA: U sredu ujutru slab mraz i ponegde magla. Tokom dana umerena oblačnost sa sunčanim periodima i toplije nego u utorak. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 0°C, a maksimalna od 8°C na jugoistoku Banata do 11°C u Somboru. Uveče suvo. Temperaturu u 22h od 0°C do 3°C.

Novi Sad: U sredu ujutru slab mraz. Tokom dana umerena oblačnost sa sunčanim periodima i toplije nego u utorak. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 10°C. Uveče suvo. Temperaturom u 22h 2°C.

Subotica: U sredu ujutru slab mraz. Tokom dana umerena oblačnost sa sunčanim periodima i toplije nego u utorak. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 10°C. Uveče suvo. Temperaturom u 22h 2°C.

Vreme narednih dana: U četvrtak ujutru retka pojava slabog mraza i ponegde magle. Tokom dana pretežno sunčano i još toplije nego u sredu, iznad 10°C u većini predela, a ponegde oko 15°C. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna od 10°C do 15°C. Uveče suvo. Temperaturu u 22h od 2°C do 6°C.

U petak pretežno sunčano toplo za ovo doba ogdine, od 12°C do 15°C u većini predela. U subotu takođe toplije od proseka, ali uz prolaznu oblačnost sa malom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde. U nedelju takođe toplo, a krajem dana moguća prolazna kiša koja dolazi sa zapada. U ponedeljak zahlađenje sa moguće malo kiše, susnežice i snega.

