Nikola Božić: Rotari slavi 118-ti rođendan i 95 godina od osnivanja i 30 godina od obnavljanja Rotarija u Srbiji!

Rotari zajednica u Srbiji, 23. februara 2023. godine, obeležava dva velika jubileja, 95 godina od osnivanja i trideset godina od obnavljanja roterijanstva u našoj zemlji.

Prvi Rotari klub u Beogradu je osnovan je davne 1928. godine, a Rotari klubovi su prestali da rade tokom Drugog svetskog rata. Rad klubova se ponovo obnavlja, i to u periodu od 1992. do 1995. godine, nakon obnavljanja civilnog sektora. Danas Rotari zajednica u Srbiji i Crnoj Gori okuplja 65 klubova sa 1200 Rotarijanki i Rotarijanaca.

„U prethodne tri godine Rotari klubovi su kroz projekte pomoći našoj zemlji obezbedili 1,5 miliona dolara. Projekti su uglavnom bili usmereni na obezbeđivanje neophodne opreme bolnicama, porodilištima i centrima za vantelesnu oplodnju, moderne školske opreme za IT i STEM obrazovanje, nameštaj za vrtiće... Rotari zajednica okuplja one uspešne profesionalce i stručnjake širom sveta, koji žele da svoje vreme, znanje, kontakte i novac stave na raspolaganje kako bi pomogli gde je zaista potrebna pomoć, kao i razvoj svoje lokalne zajednice i globalno dobro. Rotari je skup profesionalaca u svom poslu, to može biti vrhunski obućar i vrhunski advokat, lekar, profesor, preporuka je da u klubu bude zastupljen po jedan član iz svake profesije, kako bi svako dao doprinos", naveo je u pisanoj izjavi guverner Rotari Distrikta 2483 za Srbiju i Crnu Goru Nikola Božić.

Simbol Rotarija je jednostavni točak sa zupčanicima, koji označava civilizaciju i kretanje. Počeo je kao vizija jednog čoveka - Pola Harisa. Ovaj čikaški advokat je 23. februara 1905. osnovao Rotari klub Čikaga, gde su profesionalci različitog porekla mogli da razmenjuju ideje i stvaraju posvećena, doživotna prijateljstva.

„Milion ipo Rotarijanaca širom sveta već 118. godina čini dobro u svetu. Projekti koje realizuju su uvek u oblasti promocije mira, rešavanja problema vode za piće, unapređenja higijene i sanitarnih uslova, briga o zdravlju majke i novorođenčadi, podrška lokalnom ekonomskom razvoju, zaštite životne sredine, obrazovanja. Najpoznatiji projekti su u vezi borbe protiv zaraznih bolesti, među kojima je dečija paraliza. Za 35 godina trajanja projekta globalne vakcinacije i lečenja od dečije paralize sačuvano je 20 miliona života širom sveta“, istakao je Nikola Božić.