Beli luk je izuzetno zdrava namirnica, ali ukoliko se koristi pogrešno ili previše, može dovesti do kontraindikacija, rekla je za Pink prim. dr Biserka Obradović.

Doktorka Obradović je rekla da i danas, kao što je to bilo nekada, imamo ljude koji kažu da preko zime naseckaju slaninice i belog luka, i da ih to štiti od prehlade i gripa.

- Naravno, beli luk je super namirnica, koja je u Evropu doneta još pre 7.000 godina. Ona se u ishrani koristi i kao začin i kao dodatak ishrani, međutim, itekako ako se pravilno koristi, zbog svojih svojstava, može biti i lek - rekla je dr Obradović.

Kako kaže, njegova sumporna jedinjenja od koga potiče onaj jak miris, utiču na zdravlje ljudskog organizma.

- One pre svega smanjuju krvni pritisak, deluju na smanjenje triglicerida i lošeg holesterola. Povoljno deluju na kardiovaskularni sistem. Ponaša se tako kao da je prirodni antibiotik, to je "mašina" za uništavanje mikroba, od kandide do helikobakterije - rekla je dr Obradović.

Ona ističe da se on ponaša kao antikoagulantno sredstvo. Dodaje da je sve to ukoliko se konzumira na tačno određen način i u određenim granicama.

- Ljudi mogu da naprave i kontraindikacije, ako preteruju sa upotrebom i ako ga koriste na pogrešan način - rekla je doktorka.

Doktorka je upozorila da nikako ne treba uzimati savete sa interneta od nekih ljudi koji preporučuju kako da se koristi, a nisu lekari.

- Bitno je da znamo kako da ga koristimo i u kojim količinama, jer može imati i kontraindikacije - rekla je doktorka. Ona je upozorila ljude koji piju antikoagulantnu terapiju, da ne preteruju sa upotrebom belog luka, jer on paralelno sa unošenjem lekova, može još više da razredi krv.

