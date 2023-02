KOLIKO JE POSLE ZEMLJOTRESA BEZBEDNO LETOVANJE U TURSKOJ: Neki Srbi se uplašili, evo šta o tome kažu ministar turizma i agencije!

Kao i uvek kad se desi neka nedaća, ljudi su uplašeni da bi to moglo da se ponovi baš kad oni budu došli tamo... Kako piše Kurir saznaje, u pojedinim turističkim agencijama radnici već savetuju klijente da zbog sigurnosti ove sezone ipak odaberu neku drugu destinaciju.

Ali niko sa sigurnošću ne može da precizira da li će i kad ponovo doći do pomeranja tektonske ploče, koju nazivaju arapska, a koja se ovog puta pomerila za oko tri metra u odnosu na anadolsku ploču.

- Otišao sam u agenciju da se raspitam za letovanje u Turskoj a radnica mi je rekla da mi ona ne bi baš savetovala da idem tamo s porodicom, uz reči: "Ko zna šta još može biti." Istina, ovaj razorni zemljotres nije pogodio čuvena letovališta, ali svi smo nekako skeptični, pa sam ostavio da razmislim o njenoj ponudi da za ovo leto odaberem neku drugu zemlju. Verovatno se neće ništa desiti, ali čovek se posle ovih strašnih pogibija u Turskoj i razaranja, jednostavno, uplaši. Ne znam, popričaću sa suprugom još, neću žuriti. Uvek mi je u Turskoj bilo lepo, pa mogu uplatiti i za dva meseca - rekao nam je jedan čitalac, koji je želeo da podeli s nama utiske nakon razornih potresa.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija "Juta", rekao je da ne vidi razlog zašto narod ne bi letovao u Turskoj.

- Zemljotres je bio i prošao, mi naravno ne možemo da znamo šta će biti, ali nema objektivnog razloga za otkaz putovanja ili da neko ne letuje tamo. Ko zna šta če biti do sezone, ali u ovom trenutku ne vidim razlog zašto bi neko razmišljao da odustane. Zasad nemamo obaveštenja ni o kakvim opasnostima, mi inače ne radimo ture u tom delu Turske - objasnio je Seničić za Kurir.

Strah nije opravdan razlog za otkaz putovanja Kad je u pitanju otkaz unapred uplaćenih aranžmana za Tursku, Seničić kaže da strah nije opravdan razlog za otkaz putovanja: - Ako se neko pak odluči na to dva meseca pre putovanja, može mu biti vraćen novac, ali uz neke sitne doplate, ako nije drugačije ugovoreno. Kad su u pitanju ferst minit ponude, tu su hotelijeri restriktivni i uslovi za otkaz su rigorozni. Ukoliko otkaz putovanja uđe u manje od 60 dana pre putovanja, onda neće biti vraćena puna cena. To su sve stvari koje su precizirane u ugovoru. Zato se savetuje da se kupi i polisa osiguranja od otkaza, ali nisam siguran da pokrivaju strah. Mislim da nema objektivnog razloga za otkaz.

On smatra da nas zemljotres može zadesiti gde god da odemo, te da se te stvari ne mogu predvideti:

- Nema prostora da se spekuliše, ako neko već ima empatiju prema tom narodu, upravo je iz tog razloga bitno da ide u Tursku, jer će im na taj način pomoći. Ne postoji zakonski razlog da neko otkaže putovanje, sem ako se ne uvede vanredno stanje u celoj zemlji ili u tim turističkim mestima, što sada nije slučaj.

Husein Memić, kao ministar turizma, građanima sugeriše da odmor provedu u našoj zemlji, što, kako je naveo, i čine, budući da je 2022. godine Srbiju posetilo rekordnih dva miliona domaćih gostiju.

- Za mene je krajnje neumesno da u trenutku nezapamćene katastrofe koja je potresla Tursku, dok broj žrtava raste iz sata u sat, razmatramo o bezbednosti letovanja na ovoj destinaciji. Stanovišta sam da ne treba paničiti, pogotovo zato što do letovanja ima još vremena, ali isto tako, treba pratiti eventualne instrukcije i preporuke državnih organa Turske - naveo je Memić.

Kefalonija u Grčkoj znatno poskupela

Dan u apartmanu košta čak 250 evra Aranžmani su u odnosu na prošlu godinu znatno skuplji, a u nekim grčkim letovalištima poskupeli su za čak sto odsto. Čitaoci Kurira primetili su da je Kefalonija znatno poskupela, te da jedan dan u apartmanskom smeštaju košta čak 250 evra. To je cena bez hrane, a kad uzmemo u obzir da neko ide svojim prevozom i da će novac potrošiti na gorivo i putarine, pitanje je koliko se to isplati. Pored toga, put do Kefalonije je dug, potrebno je negde i prenoćiti, što je dodatan trošak. Cene smeštaja su povećane jer je veliki broj Britanaca počeo da letuje u ovom mestu. Sa druge strane, Darko Asanović iz jedne turističke agencije kaže za Kurir da su Grci čak i najmanje korigovali cene: - Nije nešto mnogo poskupelo u odnosu na prošlu godinu, nekih 10%, zavisi od apartmana do apartmana, ne bi trebalo da je nešto spektakularno poskupelo. Možda su hoteli podigli cene.