U TOKU JE EVAKUACIJA! Novi snimci, građani beže dalje od obale posle mega zemljotresa, očekuje se udar cunamija

Iz priobalnog čileanskog grada Magaljanes stožu novi snimci evakacije građana nakon mega zemljotresa jačine 7,4 i 7,1 stepen po Rihterovoj skali koji su pogodili Drejkov prolaz.

Vlasti su izdale hitno upozorenje na cunami zbog čega je naređena evakuacija. Osim žitelja magaljanesa evakuišu se i stanovnici naselja Punta Arenas i Perto Natales.



Žiteljima ovih naselja je naloženo da se usalje od obale. Prema prvim procenama očekuje se da obalu zapljusne cunaimi isine između jednog i tri metra.



Na osnovu preliminarnih parametara zemljotresa, opasni cunami talasi su mogući na obalama koje se nalaze unutar 300 km od epicentra zemljotresa, saopštio je NWS PTWC.

