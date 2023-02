RHMZ NAJAVIO PADAVINE I PAD TEMPERATURE! U ovim delovima Srbije očekuje se i sneg: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti oblačno vreme povremeno sa slabom kišom, na visokim planinama sa snegom, a posle podne očekuje se razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni Celzijusa, najviša od 9 do 12. Vetar slab i umeren, na istoku jak severozapadni, popodne u skretanju na zapadni i jugozapadni.

U Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom, a popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 do 6 stepeni, najviša dnevna oko 14. Slab i umeren severozapadni vetar popodne u skretanju na zapadni i jugozapadni.

Očekivane su povoljnije biometeorološke prilike, ali je oprez preporučen srčanim bolesnicima i nervno osetljivim osobama. Kao meteoropatske reakcije mogući su pospanost i promenljivo raspoloženje.

Vreme narednih dana

U utorak sunčani periodi sa malo oblaka i znatno toplije od proseka. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče suvo. U sredu pretežno sunčano i znatno toplije od proseka, u toku dana malo iznad 15°C. U četvrtak takođe toplo, a na prelazu ka petku je moguće naoblačenje sa kišom. U petak i u subotu biće umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Podsetimo, u pojedinim delovima Srbije sinoć je bilo jako nevreme. Grmljavina je zabeležena u Zemunu, Batajnici, Borči, ali i Pančevu, Deliblatskoj peščari, Pazovi i Inđiji, kao i u Novom Sadu.

