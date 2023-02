"NOĆU OSTAVLJAJU OTROV PO PARKIĆIMA! IZGLEDA KAO DEČJE BOMBONICE" Stručnjaci otkrili šta PRVO da uradite ako naletite na OVO

Na teritoriji Krnjače, u naselju Reva, pre oko nedelju dana došlo je do masovnog trovanja pasa od strane, za sada nepoznatih počinilaca. Gde su 6 pasa, od kojih su dva vlasnička, otrovana viršlama u koje je ubačen otrov. Da stvar bude gora, trovanje se desilo u blizini dečijeg igrališta.

Prema rečima stanovnika naselja Karaburma, u Beogradu se tokom vikenda dogodio još jedan pokušaj trovanja pasa u glavnom gradu.

Naime, ovaj slučaj je prijavila majka koja je ovaj zabrinjavajući prizor ugledala dok je šetala svoju decu, nakon čega je pozvala policiju. Otrov je bio prosut na travnjaku nedaleko od dečijeg igrališta.

Nažalost ovaj slučaj nije redak, a godišnju glavnom gradu preko 1.000 mačaka i pasa bude otrovano.

Aleksandar Gavrić, iz organizacije "Animal Rescue Serbia", otkrio je šta bi trebalo da se uradi ako neko od građana naleti na ovakvu vrstu otrova.

- Svaki građanin koji vidi da je bačen taj otrov prvo treba da osigura to mesto kako neko dete ili pas ne bi prišli i slučajno polizali taj otrov. Drugo što treba da urade jeste da pozovu policiju koja će da preuzme dežurstvo na tom mestu. Policija će potom da pozove javno komunalno preduzeće koje je zaduženo za čišćenje tog otrova. Taj otrov treba da se nosi kasnije na analizu da se vidi šta je u pitanju - rekao je Gavrić.

Nakon toga otkrio je i kakav je to profil ličnosti koja bi to mogla da uradi.

- Ima ljudi koji ne vole životinje i pokušavaju da ih otruju. Ne žele da se vidi njihovo zlodelo i onda to rade noću ili kada niko nije tu u parku. Najgore je što to ostavljaju u parku gde se igraju deca. To može dovesti do fatalnih posledica i da otruju neko dete koje će to pipnuti rukom. To je opasnost po javno zdravlje odnosno to je krivično delo - istakao je Gavrić.

Darko Trifunović, direktor Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao ovog slučaja na Karaburmi.

- Moram da pohvalim radnike MUP-a koji su došli u roku od 5 minuta. Međutim, onda je nastao problem. Policija je zvala nadležne službe, a niko od njih se nije odazvao. Rekli su tek ujutru. Imate situaciju da je otrov, ali šta da je bio eksploziv. Otrov koji izgleda kao dečije bombonice, a nadležne službe su rekle da će doći tek ujutru - rekao je Trifunović i dodao:

- Znači to je apsolutno krivično delo, izazivanje opšte opasnosti. Znači vi ste na javnoj površini ostavili otrov i taj koji je to učinio mora ozbiljno da odgovara. Ali za izazivanje opšte opasnosti odgovara i organ koji nije preduzeo mere. Videćemo sada da li će tužilaštvo da reaguje, jer ako ne bude moraćemo i protiv tužilaštva da podnesemo prijavu. Moraćemo da iskoristimo sve jer kako drugačije da ih nateramo da obrate pažnju.

On je potom otkrio koliko takva osoba koja je ostavila otrov može biti opasna.

- Da rezimiramo, lice je došlo i ostavilo otrov. Prvo pitanje je, kako je to lice došlo do otrova? Da li će sutra ta ista osoba koja je stekla neku veštinu i znanje u vodovod pod pritiskom ubaciti otrov odnosno te granule u vodovodnu mrežu? Mi tako olako pristupamo tome. To se dešava permanentno, znači tužilaštvo ignoriše slučaj - rekao je Trifunović.