UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! Masakr u bolnici: Tela razbacana po parkingu, dečaku pucali u glavu (VIDEO)

Sirijske vladine snage optužene su za masakr u jednoj bolnici tokom sukoba koji su izbili pre nešto više od nedelju dana.

U nacionalnoj bolnici u Sveidi (Suvejda), koju je posetila ekipa BBC-ja, radnici tvrde da su pacijenti ubijani u bolničkim krevetima!

Smrad se oseća po čitavom gradu, a prema pisanju tog medija, na parkingu glavne bolnice u gradu Suvejda stoji na desetine tela u stanju raspada, poređani u belim plastičnim vrećama, piše BBC u zastrašujućoj reportaži.

Neke su otvorene i izložene vremenskim prilikama, otkrivajući naduvena i unakažena tela onih koji su ovde ubijeni. Pod je klizav od krvi i sluzi, a sunce koje nemilosrdno peče dodatno pojačava smrad.

"To je bio masakr! Vojnici su došli ovde govoreći da su došli da donesu mir, a ubili su brojne pacijente. Ubijali su i mlade i stare", kaže za BBC dr Visam Masud, neurohirug u bolnici u Suvejdi.

Prizori užasa: Tela umotana u krvave čaršave

Masud je ranije novinarima poslao video za koji tvrdi da prikazuje trenutke nakon što su vladine snage upale u bolnicu.

🇸🇾⚡- Scenes from As Suwaida National Hospital in southeast As Suwaida city. https://t.co/Eiwam3VPYA pic.twitter.com/eyjs5ohuwx