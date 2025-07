SIRIJA PONOVO U HAOSU! Izraelske bombe tresu Damask, više od 300 MRTVIH - Nema vode ni lekova! (VIDEO)

Izraelske snage izvele su vazdušne napade na zgradu Ministarstva odbrane u Damasku i položaje sirijske vojske na jugu zemlje, dok se u provinciji Suveida nastavljaju žestoki sukobi u kojima je od nedelje poginulo više od 350 ljudi.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael "spašava braću Druze", dok je privremeni sirijski predsednik Ahmed al Šara optužio Tel Aviv za "opasnu eskalaciju".

Sukobi zbog otmice prerastaju u krvoproliće

Nemiri su počeli nakon što su pripadnici beduinskih plemena oteli jednog trgovca iz redova Druza na putu ka Damasku. Kao odgovor, naoružani Druzi u nedelju su zauzeli beduinsku četvrt u Suveidi, što je izazvalo brutalne osvetničke napade plemenskih grupa na druska sela i gradove.

Sirijska vojska poslana je da uspostavi red, ali su ubrzo stigle optužbe da njeni pripadnici pljačkaju, pale kuće i ponižavaju druske vođe.

Prema navodima Sirijske opservatorije za ljudska prava (SOHR), među poginulima je najmanje 79 druskih boraca, 55 civila (od kojih su 27 pogubile vladine snage), 189 pripadnika vojske i 18 beduinskih boraca. Sirijsko Ministarstvo zdravlja tvrdi da su trupe u nacionalnoj bolnici u Suveidi zatekle "desetine tela" žrtava koje su "izvan zakona".

This is Damascus. Israel is raining bombs on Syria's capital, targeting civilian neighborhoods and government sites, in one of the oldest cities on Earth — a city that has stood for over 11,000 years.

Reakcije iz sveta i dalje izraelske akcije

Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je da je postignut dogovor o "koracima za zaustavljanje ovog užasnog nasilja", dok je Damask pozdravio američke diplomatske napore.

Ipak, Izrael je dodatno intenzivirao svoje napade. Ministar odbrane Izrael Kac objavio je na mreži X da su "sva upozorenja Damasku iscrpljena" i da će izraelska vojska nastaviti dejstva dok se sve neprijateljske snage ne povuku iz Suveide.

U međuvremenu, stotine izraelskih Druza i onih sa Golanske visoravni pokušalo je da pređe u Siriju kako bi pomoglo sunarodnicima, ali ih je izraelska vojska suzavcem rasterala. Netanjahu ih je pozvao da se vrate kući i prepuste akciju zvaničnim snagama.

"My brothers, Druze citizens of Israel, the situation in Suwayda, the situation in southwestern Syria, is very serious. The IDF is operating, the Air Force is operating, other forces are operating. We are working to save our Druze brothers



We are working to save our Druze brothers

Humanitarna kriza u Suveidi

Stanje u Suveidi se naglo pogoršava. Prema izveštajima SOHR-a, u gradu vlada nestašica vode i lekova, bolnica je pod vatrom, a sve češće se beleže pljačke i pogubljenja.

– Danas sam izgubio komšiju. Snajper ga je pogodio dok je prelazio ulicu. Pokušali smo da ga odvedemo u bolnicu, ali nismo uspeli – ispričao je jedan stanovnik, Hosam.

Tenzije u regionu traju mesecima. Još u maju, više desetina ljudi poginulo je u sukobima između Druza, snaga bezbednosti i islamističkih grupa u Damasku. Nakon toga, vlast je angažovala lokalne milicije kao policiju, što je izazvalo novo zatezanje odnosa sa beduinskim zajednicama koje podržavaju režim.

Godspeedpic.twitter.com/Gd0LCm5UOG — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) 16. јул 2025.

Izrael je ranije pozvao na demilitarizaciju Suveide i još dve južne provincije, tvrdeći da privremena sirijska vlada i sunitska grupa HTS predstavljaju direktnu pretnju izraelskoj bezbednosti.

Autor: Iva Besarabić