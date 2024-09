Masakr u Ukrajini! VIŠE OD 40 MRTVIH: Prvi snimci nakon ruskog napada balističkim raketama na Poltavu (VIDEO)

Ruske snage izvele su udar na ukrajinski grad Poltava u kojem je stradalo najmanje 40 ljudi i više od 180 osoba je ranjeno.

Predsednik Ukrajine Volodimri Zelenski oglasio se ovim povodom.

„Dobio sam preliminarne izveštaje o ruskom udaru na Poltavu. Prema sada dostupnim informacijama, dve balističke rakete. Pogodili su teritoriju jedne obrazovne ustanove i susedne bolnice. Jedna od zgrada Zavoda za veze delimično je uništena", rekao je Zelenski

Zelenski je rekao da je naredio potpunu i brzu istragu svih okolnosti incidenta.

