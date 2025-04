Aleksandar Đurđev: Srbi će slomiti obojene ultimatume i hibridne ucene

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige i autor knjige „Uspon nacije – povratak države“ u intervju za Pink govorio je o svim aktuelnim dešavanjima u Srbiji, kao i zašto je danas toliko potreban „uspon nacije“ i pravi „povratak države“.

Gospodine Đurđev, s obzirom na aktuelna dešavanja u Srbiji, čini se da je naslov Vaše knjige „Uspon nacije – povratak države“ danas aktuelniji nego ikada?

– Upravo tako. Situacija u kojoj se danas nalazi Srbija najbolje pokazuje zašto je potreban „uspon nacije“ i pravi „povratak države“. Na praznik Vrbica, na Lazarevu subotu, u Beogradu će se održati veliki nacionalni sabor, plemenitom inicijativom predsednika Vučića. Poruke sa tog sabranja pokušaće da oblikuju i oni dobronamerni, ali i oni koji našem narodu žele zlo. Međutim, verujem da će, kako je Bog uredio da se baš na veliki praznik održi veliko narodno sabranje, tako On urediti i da se iskristališu poruke koje su državotvorne, ugodne Bogu i korisne srpskom rodu. Kako kaže veliki Njegoš - pregaocu Bog daje mahove!

U tom duhu, šta je po Vama najvažnija poruka koja treba da se pošalje u ovom trenutku?

– Pozivam sve Srbe da dođu u Beograd i pokažu da je Srbija jaka samo kada smo svi zajedno. Bez podela, bez mržnje, bez nametnutih sukoba. Danas nam je srpsko jedinstvo potrebnije nego ikada. Ne smemo dozvoliti da nam drugi odlučuju ko će voditi Srbiju. Mi sami biramo svoj put – i Istok i Zapad, ali pre svega ono što je u interesu srpskog naroda. Interes Srbije jeste strateško partnerstvo sa Putinovom Rusijom i Trampovom Amerikom! Naša država je jača od nametnutog haosa! Naša država je spremna na dijalog sa legitimnim sagovornicima, a ne sa delegatima obojenim ultimatumima i kadrovima iz inkubatora hibridnih ucena.

Kako ocenjujete trenutne proteste i zahteve koji se postavljaju pred institucije?

– Srbija je u ognju iskaljena država. Svako ima pravo na svoj stav, ali niko nema pravo da blokira živote drugih – da sprečava decu da idu u školu, studente da se obrazuju ili radnike da stignu na posao. To nije demokratija – to je oblik nasilja manjine nad većinom. Francuski mislilac Aleksis de Tokvil je svojevremeno strahovao od tiranije većine nad manjinom u demokratijama. Danas u Srbiji imamo obrnutu situaciju - tiraniju manjine nad većinom! Na to država mora jasno i odlučno da odgovori.

Kako vidite ulogu institucija u aktuelnoj krizi?

– Samo odlučne patriote u vlasti mogu da zaštite institucije i obezbede njihovo funkcionisanje. Škole će raditi, fakulteti će nastaviti nastavu, putevi će ostati prohodni. Srbija ne sme da stane jer nekome odgovara haos. Mi to nećemo dozvoliti.

Pominjete organizovanu akciju destabilizacije. Možete li biti konkretniji?

– Očigledno je da smo svedoci dobro organizovane i finansirane hibridne operacije protiv Srbije. Napadi se odvijaju preko društvenih mreža, lažnih narativa, potkupljenih influensera, uticajnih medija i pojedinih stranih centara moći. Njihov cilj je slabljenje države, rušenje institucija i širenje beznađa i anarhije.

Ima li država odgovor na te pretnje?

– Sigurnost građana i bezbednost svakog srpskog državljanina je apsolutni prioritet. Naši bezbednosni organi već imaju konkretne dokaze o vezama pojedinih aktera sa stranim strukturama. Istina će izaći na videlo i izdajnici će biti kažnjeni u skladu sa zakonom.

Kako biste se obratili građanima u ovom osetljivom trenutku?

– Pozivam sve građane Srbije da ne nasedaju na provokacije. Srbija ima institucije kroz koje rešava probleme, a ne ulice i rušenje poretka. Sada je vreme za državničku zrelost, a ne za anarhiju.

Šta će biti konkretni koraci vlasti u narednim danima?

– Da obezbedi nastavak redovne nastave u školama i na fakultetima. Spremna za razgovor sa studentima, ali bez političkih zloupotreba. Usvojićemo paket mera za očuvanje javnog reda i mira, uz puno poštovanje demokratskih normi. To je obaveza države – i ona će je ispuniti.

I za kraj, Vaša poruka?

– Srbija nije slaba država. Mi smo narod koji je preživeo i teže trenutke, i koji zna šta znači sloboda. Neće nam je oduzeti oni koji sebe nazivaju revolucionarima, a rade za tuđe interese. Srbija će pobediti – voljom naše gvozdene nacije, istinom, znanjem i narodnom snagom! Vodimo se onim što nam je poručio naš veliki prijatelj Arčibald Rajs - ja verujem u budućnost vašeg naroda!