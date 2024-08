NOVI RUSKI NAPAD: Krstarećim i balističkim projektilima i Šahidima po Ukrajini, uzbuna širom zemlje

Rusija je noćas pokrenula nove vazdušne udare na Ukrajinu u kojima je stradalo najmanje četvoro civila.

Kijev post je to jutros objavio na zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X (bivši Tviter).

Navodi se da su lansirane hipersonične rakete Kinžal, kao i krstareće i balističke rakete i dronovi Šahid.

Borbene bespilotne letelice i dalje predstavljaju pretnju na ukrajinskom nebu, a sirene zavazdušnu uzbunu čuju se u deset oblasti u toj zemlji.

I BBC navodi da je Rusija pokrenula još jedan talas udara na Ukrajinu, dan nakon jednog od najvećih vazdušnih udara od početka rata.

‼️“Kinzhal” missiles, cruise missiles, ballistic missiles, and “Shahed” drones: Russia launched a new strikes on Ukraine overnight, leaving at least 4 civilians killed. Drones still continue to threaten the skies and air raid sirens are sounding in 10 regions. pic.twitter.com/ng0WD3zq2Z



Navodi se da su se sirene za vazdušnu opasnost oglasile rano jutros nakon što je ukrajinska vojska otkrila da ruski borbeni avioni lansiraju hipersonične rakete.

Pored toga je zabeležen i masovni napad dronovima.

Another day, another massive Russian attack on Ukraine.



There were explosions in Kyiv, Zaporizhzhia, Sumy, Khmelnytskyi region.



◾️In Zaporizhzhia, two people died, four more injured by the Russian drone attack. Private homes were damaged by the blast wave and debris.



◾️In… pic.twitter.com/88eavfYdT7