ODJEKUJU EKSPLOZIJE! Veliki ruski napad na Kijev, na udaru i Harkov (VIDEO)

Rusija je jutros pokrenula seriju raketnih napada na ukrajinsku prestonicu Kijev, kao i drugi najveći grad u u toj zemlji Harkov i Pavlohrad.

Kijev indipendent prenosi navode zvaničnika da su oštećene stambene zgrade, a stradalo je najmanje troje ljudi, uz 20 ranjenih.

Large Russian missile attack targeted Ukraine's Kyiv, Kharkiv and several other Ukrainian cities earlier this morning. pic.twitter.com/Uf14ZiRu5S