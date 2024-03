RUSIJA U ZORU NAPALA KIJEV, ČUJU SE EKSPLOZIJE, POLJSKA DIGLA BORBENE AVIONE! Članice NATO reagovale na udare kod granice (VIDEO)

Višestruke eksplozije od jutros odjekuju Kijevom, a u celoj Ukrajini je proglašena vazdušna opasnost zbog talasa vazdušnih udara koje je pokrenula Rusija.

BBC prenosi da je Poljska aktivirala svoje vazduhoplovne snage kako bi osigurala bezbednost svog vazdušnog prostora nakon što su u ruskim napadima ciljane mete u ukrajinskoj pograničnoj Lavovskoj oblasti.

Iz Operativne komande poljske vojske je saopšteno da su dignuti borbeni avioni ove članice NATO, kao i drugih zemalja Alijanse.

- Poljske i savezničke letelice su aktivirane. Sve neophodne procedure za osiguravanje bezbednosti poljskog vazdušnog prostora su preduzete i Oružane snage Poljske (RSZ) kontinuirano nadgledaju situaciju - navedeno je u saopštenju.

BBC navodi da su stanovnici Kijeva potražili zaštitu od napada u stanicama metroa.

Serhij Popko, šef kijevske vojne administracije, naveo je da je oko desetak ruskih raketa uništeno nad glavnim gradom Ukrajine i u njegovoj blizini.

Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniami lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienia… pic.twitter.com/hnhbaxanVc — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) 24. март 2024.

- Nema izveštaja o žrtvama ili većoj materijalnoj šteti koja je rezultirala iz ovoh napada - napisao je Popko u objavi na toj društvenoj mreži.

Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva, naveo je na Telegramu da je jedna od raketa pala u šumu blizu prestonice.

Vatrogasci i spasilačke ekipe su upućeni na to mesto.

Kyiv metro now. New Russian missiles attack again. pic.twitter.com/b7tEvxm3H3 — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) 24. март 2024.

AndriJ Sadovji, gradonačelnik Lavova, u postu na Telegramu je saopštio da sam grad nije pogođen.

On je dodao da je oko 20 ruskih raketa i sedam dronova ispaljeno ka pograničnoj Lavovskoj oblasti i da je gađana "infrastruktura od kritične važnosti".

⚡️Loud Explosions in Capitol of Kyiv as Russia launched its third missile attack this week. pic.twitter.com/flw80iBz93 — Current Report (@Currentreport1) 24. март 2024.

U celoj Ukrajini je rano jutros oglašena vazdušna opasnost zbog krstarećih raketa koje su lansirali ruski strateški bombarderi.

BBC navodi da iz Moskve za sada nema komentara o jutrošnjim napadima.

