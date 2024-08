PRVI SNIMCI NAKON NAPADA NA FESTIVALU U NEMAČKOJ: Napadač nožem ubadao ljude, troje mrtvo(UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Na "Festivalu različitosti" u nemačkom gradu Solingenu nepoznata osoba je izbola više ljudi nožem.

Prema prvim informacijama, troje ljudi je ubijeno.

Desetine spasilaca reanimiraju povređene. Spasioci se bore za živote 9 ljudi.

Više ekipa hitne pomoći koje pomažu žrtvama nalazi se na licu mesta, a policijski helikopter kruži iznad grada.

Ljudi koji su se našli na licu mesta rekli su da im je napadač ličio na Arapina.

Policija traga za napadačem. Deo grada je blokiran.

Nakon napada na "Festivalu različitosti" u nemačkom gradu Solingenu, na društvenim mrežama pojavili su se i prvi snimci.

BREAKING:



At least 9 people stabbed at “diversity festival” in Solingen, Germany.



Reports of several fatalities.



🇩🇪 pic.twitter.com/dcPBS3LlSd