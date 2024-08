NEMAČKA POLICIJA NA NOGAMA, POTRAGA I DALJE TRAJE: Napadač ubio troje ljudi na festivalu, u gradu postavljene blokade

Nemačka policija saopštila je da i dalje traga za nepoznatim napadačem koji je sinoć ubio tri osobe, a ranio osam u napadu nožem na festivalu u gradu Zolingenu na zapadu Nemačke.

Policija je navela da je u napadu pet osoba teže povređeno, a da je u potragu za počiniocem uključen veliki broj policajaca.

Prema rečima portparola policije Dizeldorfa, za osumnjičenim se traga i van Zolingena, a u tom gradu postavljen je veliki broj blokada, prenosi nemački Tagesšau.

Lokalni Zolingen tageblat navodi da je, prema rečima očevidaca, osumnjičeni izgledao kao Arapin.

BREAKING: At least 9 people stabbed at Festival of Diversity in Solingen, Germany. Reports of multiple fatalities. pic.twitter.com/Xspgu4Qmjb