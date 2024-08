Uhapšen tinejdžer za umešanost u terorizam u Nemačkoj! Policija na nogama: Nasumice KLAO LJUDE ispred bine?! (VIDEO)

Nemačka policija održala je konferenciju o napadu nožem koji se dogodio u nemačkom Zolingenu, u kojem su poginule tri osobe. Potvrdili su kako je uhapšen 15-godišnjak u vezi s tim slučajem.

Na proslavi 650. godišnjice postojanja grada nepoznata osoba je oko 21:40 nožem usmrtila tri osobe, a od osam povređenih njih pet su ozbiljno ranjeni. Žrtve su dvojica muškaraca od 67 i 57 godina i žena od 56 godina.

Kako su naveli inostrani mediji napao je posetioce neposredno ispred pozornice i da su ubijeni žena i dvojica muškaraca.

- Nasumično je ubadao ljude nožem ispred bine. Veliki broj ljudi traga za napadačem - rekao je inspektor Saša Kresta iz policije Vupertala.

Gradski festival je otkazan dok je policijski helikopter tokom noći kružio iznad ograđenog područja. Raskrsnice su zatvorene i stanovnici su zamoljeni da ostanu u svojim domovima i izbegavaju centar grada.

Iako se prvotno pojavila informacija da se radi o terorističkom napadu, iz policije su demantirali tu informaciju, no policija sada kaže kako još ne zna motiv osumnjičenog, ali za sada ne može isključiti ni da je terorizam motiv.

Šef policije rekao je kako ne veruju da je još neko umešan, ali je dodao da još traže dokaze.

