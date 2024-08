TERORISTA NASUMICE UBIJAO LJUDE ISPRED BINE: Novi detalji napada na festivalu u Zolingenu CELA NEMAČKA NA NOGAMA (FOTO/VIDEO)

Tri osobe su ubijene dok je osam teško povređeno u terorističkom napadu koji se dogodio u nemačkom gradu Zolingenu u petak oko 21.45 sati.

Muškarac arapskog izgleda, koji je nožem izbo nekoliko posetilaca festivala, uspeo je da pobegne i potraga za njim traje već skoro 10 sati. Bild navodi da je napao posetioce neposredno ispred pozornice i da su ubijeni žena i dvojica muškaraca.

- Nasumično je ubadao ljude nožem ispred bine. Veliki broj ljudi traga za napadačem - rekao je inspektor Saša Kresta iz policije Vupertala.

Gradski festival je otkazan dok je policijski helikopter tokom noći kružio iznad ograđenog područja. Raskrsnice su zatvorene i stanovnici su zamoljeni da ostanu u svojim domovima i izbegavaju centar grada.



- Moje misli su sa porodicama žrtava i povređenih. Sve što sada možemo da učinimo jeste da se molimo da teško povređeni prežive - rekao je nemački ministar unutrašnjih poslova Herbert Reul koji je tokom noći došao na mesto napada.

Several people have reportedly been killed and injured in a suspected knife attack at a festival in Solingen, a city in western Germany.



According to local news outlet Solinger Tageblatt, festival organizer Philipp Müller announced that emergency workers were fighting to save… pic.twitter.com/ZVaNlhUdKi