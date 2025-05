NOVOIZABRANI PAPA JE PRAVA ZVEZDA: Delio autograme i potpisivao bejzbol lopte! (FOTO)

Novoizabrani papa Lav XIV danas je delio autograme nakon što se sreo sa predstavnicima svetskih medija prvi put otkako je postao poglavar Rimokatoličke crkve, a kao fan američkog bejzbol kluba Vajt soks iz Čikaga potpisivao je i bejzbol lopte.

Papa, koji je rođen u Čikagu, kazao je za sebe da je ponosni navijač ovog kluba za koji obično navijaju stanovnici južnog dela tog grada, dok severni deo tipično podržava klub Kabs, prenela je Ansa.

Pope Francis the selfie pope. Pope Leo will be the baseball autograph pope. pic.twitter.com/uGKFa9FFUV