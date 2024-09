Voda gutala automobile, ljude, životinje! Dramatični snimci poplava u Rumuniji, Poljskoj, Češkoj, ima mrtvih! (FOTO+VIDEO)

Po pet osoba stradalo je u poplava u Rumuniji i Češkoj, a nakon obilnih kiša koje su zahvatile jug Poljske, poplave su pogodile više gradova te zemlje.

Jake kiše takođe su izazvale probleme u Češkoj, gde je nekoliko stotina ljudi evakuisano zbog opasnosti od poplava. Rečni vodostaj dostigao je opasne nivoe u desetak oblasti širom zemlje, plaveći kuće i puteve u više gradova i sela.

U rumunskom Galatiju, gde je nevreme bilo najjače u poslednjih 14 godina, četiri osobe su izgubile život, a dve se vode kao nestale.

Voda je gutala automobile, ljude, životinje, a spasioci su imali teške misije, javlja rumunski portal Digi24.ro.

Massive floods due to extreme rainfall in Galați in the region of Western Moldavia in eastern Romania 🇷🇴 (14.09.2024)



