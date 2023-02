STIŽU NAM PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM! Snažan ciklon prekida niz toplih dana

Vikend iza nas doneo nam je pravo prolećno vreme i temperature i do 20 stepeni.

U nedelju uveče oslabljeni hladni front prešao je preko Srbije i doneo manje zahlađenje i pojačan severozapadni vetar, dok je u Vojvodini, u Beogradu, u Pomoravlju i u Podunavlju bilo pljuskova sa grmljavinom, uz veoma jak severozapadni vetar, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Današnji dan protiče u znaku malo svežijeg vremena, jer je sa severa prodrla hladnija vazdušna masa. Ipak, temperature su i dalje iznad prosečnih vrednosti i danas će se kretati od 10 do 14 stepeni, u Beogradu do 12. Za razliku od vikenda, kada je jugozapadni vetar imao fenski efekat, danas će duvati severozapadni vetar, koji će dodatno rashladiti vazduh. Inače, na severu Srbije biće danas suvo, a u ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, samo na najvišim planinama sa slabim snegom. Do večernjih časova u svim predelima očekuje se razvedravanje.

Narednih dana očekuje nas pravo prolećno vreme. U utorak će se sa severa Evrope preko centralnih predela dalje ka istoku premeštati snažan ciklon. On neće direktno delovati na vreme u Srbiji, ali će on usloviti da nam sa jugozapada i sa Mediterana stigne veoma topla vazdušna masa, tako da nas narednih dana očekuju prolećne temperature.

U Srbiji će u utorak i u sredu jutro biti vedro i hladno, na jugu i jugoistoku i uz slab mraz, a u većini predela očekuje se i magla. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura biće od minus dva na jugu do četiri stepena na severu Srbije i u Beogradu, a maksimalna dnevna biće od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 18.

U četvrtak i petak očekuje se povećanje oblačnosti, a u četvrtak uveče i u petak ujutro ponegde se očekuje kiša, a biće uslova i za pljuskove sa grmljavinom. Jugoistočni vetar biće u pojačanju i u košavskom području biće veoma jak, na jugu Banata i sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura biće od 14 do 18 stepeni, u Beogradu do 16-17, a samo će u Timočkoj i Negotinskoj Krjaini biti tmurno i malo hladnije.

Tokom sledećeg vikenda naše područje biće pod uticajem veoma snažnog ciklona sa centralnog Mediterana. U Srbiji će biti umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a više padavina očekuje se na severu i na zapadu Srbije.

Prvog dana vikenda biće i dalje toplo, maksimalna temperatura od 11 stepeni na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 16 stepeni. Drugog dana vikenda do Srbije će u sklopu ciklona stići i hladni front, pa se očekuje i pad temperature, a vetar će biti u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura biće od osam stepeni na severozapadu do 16 stepeni na jugu Srbije.

Prema trenutnim prognozama, poslednja dva dana februara proteći će u znaku hladnijeg vremena, u južnim i centralnim predelima sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura biće od pet do 10 stepeni, u Beogradu do sedam. Ipak, zbog moguće promene položaja centra ciklona, narednih dana moguće se i promene u prognozi vremena kada je ovo zahlađenje i pogoršanje vremena tokom narednog vikenda u pitanju, pa je moguće čak da zahlađenje na kraju februara i početkom marta bude i nešto više izraženije, ali više o tome u narednim objavama.

Zbog očekivanog prolećnog vremena, narednih dana sledi dalje topljenje snežnog pokrivača na planinama. Na visinama do 1000 metara snežni pokrivač će se potpuno otopiti. Na višim planinama iznad 1500 metara očekuje se i dalje preko pola metra snega, što će na planinama poput Kopaonika, Zlatara, Stara planine i Brezovice biti i više nego dovoljno za skijanje i druge aktivnosti na snegu. Kada je Zlatibor u pitanju, na ski stazama biće snega za skijanje, a snežni pokrivač bi se otopio na nižim visinama i u samom centru. Loša vest je da se novi sneg na planinama ne očekuje ove sedmice i da bi sledeći sneg mogao pasti tek na samom kraju sedmice.

Inače, s obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj februara u Srbiji od pet do 10 stepeni, ona će narednih dana biti viša i za 10 stepeni od proseka. Vrlo visoke temperature i jedna od najtoplijih zima ikada, doveli su i do toga da je voće ovih dana u punom cvatu u mnogim predelima Srbije. Dakle, cvetanje se pojavilo mesec dana ranije i to bi moglo veoma nepovoljno da se odrazi po te ratarske kulture nakon pojave mraza ili jačih zahlađenja tokom marta ili aprila.