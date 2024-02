SNEG U JANUARU JE BIO SAMO PROBA! Najnovija prognoza se mnogima neće dopasti - ZABORAVITE NA IDEJU PRERANOM PROLEĆU

Prema najavama RHMZ-a, za vikend nas ičekuju prave prolećne temperature - čak do 20 stepeni.

Meterolog Nedeljko Todorović je otkrio otkud ovako lepo vreme na početku februara.

- Cikloni donose padavine i za hlađenje, ali na prednjoj strani tog ciklona, kako se on kreće postoji i južna komponenta strujanja koja se kreće jugozapadno i ona donosi normalno topliji vazduh sa manjih geografskih širina. Dok dođe taj ciklon tamo sa Atlantika preko zapadne i srednje Evrope, kod nas je jugovina i normalno da će temperature biti iznad proseka. U ovom slučaju, taj hladan vazduh sa zadrškom stoji tamo na severu Atlantika i u Skandinaviji. Nema šanse, bar narednih deset dana da dođe, tako da ćemo biti u toplom periodu sa maksimalnim temperaturama za desetak stepeni više nego u neka prosečna vremena. A prosečna maksimalna temperatura je negde oko sedam stepeni za februar. Znači, mi ćemo imati približno za deset stepeni iznad toga dok nam ne dođe sledeće zahlađenje, a za to postoji nagoveštaj negde posle 10. februara. Dakle, 10. bi počelo oblačenje, 11. i 12. vatar i pad temperature. Tako da bismo na sredinom februara, na Sretenje, imali hladnije vreme - rekao je Todorović i dodao:

- Što se tiče snega, ovo što je bilo u decembru je bila šala. U januaru smo imali dve epizodi, ali to je stvarno bilo slabo. U principu to su sve bile vrednosti do 10 cm. Tako da sredinom meseca očekujemo značajan pad temperature i padavine i tada u planinskim predelima očekujem da padne bar 30 cm snega novog snega. Ne možemo da kažemo da je zimi došao kraj - zaključio je meteorolog, prenose mediji.

