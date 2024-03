NIJE ISTO 30 STEPENI U MARTU I AVGUSTU! Srbija GORI pod afričkom vrelinom, a od sledeće nedelje POGORŠANJE VREMENA! Oglasio se i RHMZ

Temperatura u Srbiji danas obara sve rekorde za mart mesec. Prave letnje temperature beleže se širom Srbije, pa je tako u ponekim delovima Srbije, prema RHMZ-u, izmereno čak 30 stepeni!

Kao što su meteorolozi ranije najavljivali, prvog dana vikenda nas je obradovalo pravo letnje vreme. Temperature u većini gradova Srbije prelaze 25 podeljak, a u Ćupriji je čak izmereno rekordnih 30 stepeni, stoji na sajtu RHMZ-a.

Ekstremno visoke temperature za ovo doba godine beleže se i u: Bačkim Karlovcima, Loznici, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Leskovcu, gde je temperatura dostigla čak 29 stepeni Celzijusa. Najniža temperatura danas izmerena je na Kopaoniku i to 12 stepeni Celzijusovih.

Kako je jutros najavljeno, sa dostignutih 29 stepeni Celzijusa,Beograd je danas jedna od najtoplijih prestonica u Evropi.

Vreli talas iz Afrike i narednih dana doneće Srbiji visoke temperature i to čak 10 stepeni iznad proseka uz vedro i sunčano vreme.

Od utorka hladnije

U ponedeljak uveče prolazno naoblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom i padom temperature uz pojačan zapadni i severozapadni vetar zahvatiće zapadnu polovinu zemlje, a tokom noći ka utorku i ostale predele.

U utorak pad temperature za 7 do 12 °S u odnosu na prethodne dane, pa će maksimalna temperatura od utorka do četvrtka biti od 17 do 23 °S.

Od petka pretežno sunčano i sve toplije.

Nije isto 30 stepeni u martu i u avgustu

Čuveni meteorolog Nedeljko Todorović nedavno je izjavio i da nije isto kada je temperatura na 30 podeljku tokom marta meseca i tokom leta.

- Sunce je tada više na nebu i više energije pristiže na zemlju, samim tim ljudski organizam se više zagreva, za nekih 5-6 odsto više nego na današnji datum, iako je temperatura vazduha ista – zato što se vazduh zagreva posredno od zemljišta i onda zemljište kako energiju primi, tako izračuje i vazduh se zagreva“, objašnjava meteorolog Nedeljko Todorović kaže za Javni servis.