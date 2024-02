RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE! STIŽU NAM PLJUSKOVI, ALI I SNEG! Prolećna temperatura još koji dan, evo kada se očekuje totalna promena!

Iako prema najavama prolećne temperature očekuju i u narednom periodu, prema poslednjoj objavi RHMZ dolaziće do povremenih pljuskova, snega, kao i pada temperature.

U subotu toplije i promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala. Na istoku Srbije je moguća kratkotrajna slaba kiša.

Vetar ujutru slab jugozapadni, a popodne umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od - 2 stepena do 2 stepena, a maksimalna od 7 do 12 stepeni. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0 do 6 stepeni.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, na planinama, a na jugu Srbije ujutro i u nižim predelima, očekuje se provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku i jugu Srbije povremeno jak, naročito na planinama, krajem dana u slabljenju.

Najniža temperatura od -3 do 5 stepeni, a najviša od 5 na jugu, do 10 stepeni na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini. Uveče i tokom noći u većem delu Srbije delimično razvedravanje, a u Vojvodini u drugom delu noći novo umereno naoblačenje.

U nedelju, ponedeljak i utorak svakim danom sve toplije i preovlađujuće suvo. Maksimalna temperature će prelaziti 15 stepeni u mnogim mestima ponedeljak i utorak.

Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se na severoistoku zemlje 3, 5 i 8. februara.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije. Od 4. februara do kraja prve dekade meseca maksimalne temperature biće od 12 do 20 stepeni, a jutarnji mraz će postati lokalna pojava.