TEMPERATURA PADA ZA ČAK 10 STEPENI! Posle toplotnog talasa stiže OBRT - Ovi delovi Srbije biće na udaru, evo kada stižu PLJUSKOVI I GRMLJAVINA

Prema zvaničnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) danas i sutra biće najtopliji dani od početka godine. Maksimalne dnevne temperature dostizaće ponegde čak 37 stepeni. Ipak, već od utorka moguća je pojava nestabilnosti.

Kako najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo, od utorka će biti veoma toplo uz lokalnu pojavu nestabilnosti koje ponegde mogu biti veoma jake.

Kako pojašnjava danas će nad većim delom regiona biti pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde uz jači kumulonimbusni razvoj može biti pojave lokalnih, grmljavinskih pljuskova, koji ponegde mogu doneti i pojavu tuče/grada.

Njegova predviđanja potvrdio je i RHMZ, koji najavljuje da su danas nestabilnosti moguće na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predelim jugozapadne i južne Srbije.

- Na zapadu neznatno svežije uz maksimume do +30 stepeni Celzijusa, a na istoku i dalje veoma toplo uza maksimume i do oko +35 stepeni Celzijusa. U ponedeljak pred zoru nad središnjim i severnim predelima moguća nešto češća pojava grmljavinskih pljuskova ali bi u ponedeljak tokom dana verovatno bilo uglavnom suvo, toplo i sparno, samo ponegde uz ređu pojavu pljuska. Dnevni maksimum u ponedeljak od +29 na severozapadu do oko +34 na jugoistoku regiona - navodi Čubrilo u najnovijoj prognozi.

U utorak jače nestabilnosti i osveženje

- U utorak jače nestabilnosti uz manje osveženje, dok bi sredinom nedelje bilo nestabilno i osetno svežije. Oko 15. juna je izgledno novo otopljenje - najavljuje Čubrilo.

Kako kaže, u utorak se tokom dana očekuje konkretnija destabilizacija atmosfere koja će doneti češću pojavu grmljavinskih pljuskova ali i povoljne uslove za lokalne vremenske nepogode, posebno u periodu od 13 do 18 sati.

- U zonama nestabilnosti vetar uz osveženje na kratko jak i olujan, severozapadni, dok će se dnevni maksimum kretati od +21 na severozapadu do oko +34 na jugoistoku regiona - dodaje on.

U četvrtak vrlo nestabilno, osetno zahlađenje

U sredu najavljuje promenljivo oblačno vreme, umereno toplo, ali i sparno i nestabilno, dok će u četvrtak biti vrlo nestabilno.

- Vetar slab, zapadni, osim u zonama nestabilnosti gde će biti jak i olujan, severozapadni. Dnevni maksimum do +25 do +30 stepeni Celzijusa. Četvrtak donosi vrlo nestabilno ali i osetno svežije vreme uz česte grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode, maksimumi od +15 do +24 stepena Celzijusa, u toku noći ka petku postepeno smirivanje atmosfere - kaže Čubrilo.

Kako navodi, krajem nedelje očekuje se stabilizacija vremena i postepeno otopljenje, pa će oko 16. juna temperatura biti od 25 do 30 stepeni Celzijusa.

Zbog visokih temperatura i danas je na snazi žuti meteoalarm što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - stoji u pojašnjenju RHMZ.

