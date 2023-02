Temperatura ide preko 39! Decu napali OVI VIRUSI: Obratite pažnju na SIMPTOME

Roditelji u Srbiji su zabrinuti zbog virusa koji su napali decu, a glavni simptomi koji traju i do sedam dana su visoka temperatura, kašalj i malaksalost. O ovom problemu se raspravlja i na društvenim mrežama gde se roditelji pitaju da li je reč o koroni, gripu ili RSV virusu.

- Baš puno bolesne dece. Svi sa temperaturom preko 39 koja traje 5-7 dana sa produktivnim kašljem. Dehidrirani i malaksali. Neki budu nekoliko dana bez temperaturu, pa im se opet vrati 39. Danas na dežurstvu nekoliko pneumonija. Jedno hospitalizovano - navodi se u tvitu.

Ispod objave su se ređali komentari roditelja, ali i lekara.

- Je li to grip, kovid, RSV? Šta sad dominira - pitao je jedan roditelj, dok je autorka tvita odgovorila:

- Grip. Skoro da nema kovida. Jedno sam imala pozitivno ove nedelje. Prilično ih smlati. Ima dosta pneumonija. Ne mogu da im obore temperature. Baš je agresivan. Više je bilo školskih ove i prošle nedelje, ali evo krenulo i kod malih. Ovako će sigurno biti još dve tri nedelje.

Jedna korisnica ove mreže napisala je da je njenom sinu ovo bio najgori virus za 16 godina.

- Neki dan sam pisala, mom sinu je ovo bio najgori virus za 16 godina. Jako visoka i uporna temperatura, on malaksao totalno, bukvalno je jedva hodao 10 metara od auta do Doma zdravlja. Nastavio se relativno blagi kašalj, ali to je već bio lakši deo. Prvi put sam zvala Hitnu za savet oko temperature - stoji u jednom od komentara:

- Sad ste me prepali. Moje dete (14) od subote vuče temperaturu. Prvih dana i do 39,7. Poslednja dva dana ne prelazi 38,1. Kaže dr grlo katastrofa. Od danas više kašlje, sutra ću da je odvedem da je posluša ponovo.

Neki su pak napisali da temperatura ide i preko 40!

- Sestričina šest godina imala 42 temperaturu. To prvi put čula da neko ima. Sedam dana svega sad je okej, ali još dolazi sebi baš je smlatilo:

- Jedan moj učenik već četiri nedelje ne ide u školu, prvo gnojna upala grla, sad upala pluća. Evo četiri godine sam mu razredna, nikad bolestan, sad ga samlelo - glasili su neki od komentara.

