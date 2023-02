Danica Grujičić: Želimo da zadržimo doktore medicine u Srbiji, posebno u seoskim ambulantama

Krenuli smo sa nabavkom nove opreme za lokalne domove zdravlja i seoske ambulante, a cilj nam je i da zaposlimo mlade lekare i medicinsko osoblje, kao i da olakšamo dobijanje specijalizacija zato što želimo da zadržimo doktore medicine u Srbiji, posebno u seoskim ambulantama - kaže ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić, govoreći o planovima Ministarstva zdravlja.

- Prvih 100 dana Vlade je prošlo u utvrđivanju prioritetnih problema koje treba rešavati, u obilascima zdravstvenih ustanova u Srbiji, pre svega u manje razvijenim mestima jer sam i pre, ali i nakon ovog perioda koje zovemo „prvih sto dana“, mislila isto, da je reforma primarne zdravstvene zaštite prvi stepenik od koga moramo krenuti - kaže za "Blic" ministarka Grujičić.

Ustanove primarne zdravstvene zaštite su takođe i prvi susret pacijenta sa zdravstvenim sistemom, dodaje ministarka, a kako je pacijent uvek na prvom mestu, cilj je učiniti što efikasnijom službu primarne zdravstvene zaštite.

- Da bih stekla pravi uvid u stanje zdravstvenih ustavnova u Srbiji, kako u tehničku opremljenost tako i u kadrovske potrebe, do sada sam sa svojim timom obišla Niš, Кuršumliju, Mali Zvornik, Paraćin, Bojnik, Lebane, Osečinu, kao i seoske ambulante u njihovom okruženju. I posebno važno za seoske sredine, učiniću sve da nabavimo terenska vozila za lekare koji obilaze pacijente u udaljenim selima, jer sam obilazeći te seoske ambulante shvatila da im je to neophodno kako bi uopšte stigli do pacijenata - kaže ministarka Grujičić za "Blic".

Jedan od značajnih prioriteta je i uređivanje kompleksa Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

- Na nedavno održanom sastanku Кomisije Ministarstva kome sam i lično prisustvovala, sa predstavnicima insititucija čije je učešće neophodno za realizaciju plana detaljne regulacije, izneli smo inicijalne ideje predloga za planiranje i utvrđivanje kompleksa Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 i nove zgrade Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Neophodno je da sve institucije budu u potpunosti uključene u definisanje plana celog kompleksa i predloga zaštite kulturnog nasleđa koje se nalazi u okviru predloženog obuhvata UКCS - kaže ministarka zdravlja.

Digitalizacija

Jedan od prioriteta koji takođe stalno ističem je i digitalizacija na kojoj intenzivno radimo i bez koje nije moguće umrežavanje i povezivanje zdravstvenih ustanova u Srbiji modernim softverskim rešenjima, objašnjava ministarka Grujičić.

- Digitalizacija će omogućiti brzu i bezbednu razmenu podataka u elektronskom obliku, dok će pacijenti brže i lakše dolaziti do zdravstvenih usluga, zaključuje Grujičić.

Preventivni pregledi

Bolest koja se otkrije na vreme i u ranijem stadijumu, lakša je i jednostavnija za lečenje, ali i za izlečenje, u svemu tome ključnu ulogu imaju preventivni pregledi.

Kako objašnjava ministarka zdravlja prof.dr Danica Grujičić, preventivna zdravstvena zaštita pre svega je značajna za pacijenta.

- Pacijent koji na vreme otkrije bolest, ima velike šanse da se izleči, a to nam je svima krajnji cilj. S druge strane, štedimo i zdravstveni sistem ukoliko se bolest dijagnostikuje na početku, a ne onda kada je značajno uznapredovala i kada zahteva komplikovanije i skuplje procedure. Naravno da je važno da se domovi zdravlja angažuju u preventivnim pregledima, jer se često dešava, posebno kada je reč o skriningu dojke, da su to promene koje ne možete da napipate i zato su skrininzi važni, naročito ciljani. Važno nam je i da podignemo svest građana o značaju skrininga, a pored dojke, svakako su važni i skrininzi pluća, grlića materice, prostate, debelog creva... - kaže ministarka Grujičić.

Da bi preventivni pregledi bili što dostupniji, objašnjava ministarka, trenutno se radi na razvoju ideju pokretnih ambulanti koje bi se selile iz mesta u mesto, kako bi što veći broj građana uspeo da obavi preventivne preglede bez obzira gde žive.