STIŽE SNEG! RHMZ izdao upozorenje: U ovim delovima Srbije očekuje se veća količina padavina! DOLAZI DO NAGLE PROMENE VREMENA!

Srbiji će danas biti jako naoblačenje i zahlađenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više padavina (od 10 do 30 mm za 24 h) biće u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Beogradu, Podunavskom, Braničevskom i Borskom okrugu. Relativno toplo i uglavnom suvo vreme zadržaće se samo još na jugu i jugoistoku zemlje.

Duvaće umeren i jak jugozapadni vetar, koji će u tokom dana biti u skretanju na severozapadni. Jutarnji temperatura od dva stepena na jugoistoku do 12 u Beogradu, a dnevna od osam na severu Vojvodine do 18 na jugu Srbije.

U Beogradu danas jako naoblačenje i zahlađenje s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura ujutro i pre podne od 12 do 14, posle podne u padu. Južni i jugozapadni vetar u skretanju na severni.

Kiša će uveče preći u sneg, prvo u zapadnoj Srbiji, Beogradu, Sremu i na jugu Banata, a tokom noći i u ostalim krajevima Vojvodine. Sneg će biti vlažan, ali se očekuje početak stvaranja snežnog pokrivača.

Sutra veća količina padavina na jugozapadu Srbije (od 30 do 50 mm za 24 h). U ostalim krajevima padavine, koje će biti na granici kiše i snega, u toku dana će kratkotrajno oslabiti, ali se uveče i u prvom delu noći ponovo očekuje pojačanje vlažnog snega, naročito u delu od zapadne i jugozapadne preko centralne Srbije do južnog Banata, gde će pasti od 10 do 25 cm vlažnog snega, lokalno i više. Na istoku i jugoistoku zemlјe uglavnom kiša", navodi se u upozorenju RHMZ.

Hidrološko upozorenje

- Na slivovima Jadra, Kolubare, Jasenice i Kubršnice sa pritokama tokom 26. i 27. februara vodostaji će biti u većem porastu bez prevazilaženja upozoravajućih nivoa. Na manjim bujičnim vodotocima moguća su lokalna izlivanja - objavio je RHMZ.

Zbog kiše i snega u Srbiji je na snazi žuti meteo alarm. Žuto upozorenje upaljeno je za područje Bačke, Banata, Srema, Beograda, zapadne Srbije, kao i za predeo Šumadije i Pomoravlja.

