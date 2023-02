'PADAĆE OBILNI SNEG' Meteorolog Čubrilo o promeni vremena koja nas očekuje za vikend: Vraćamo se na ZIMSKI REŽIM!

Od subote 25. februara se očekuje premeštanje jakog hladnog fronta koji donosi kišu, ponegde i grmljavinske pljuskove, okretanje vetra na jak, a u zoni fronta na kratko i olujan severozapadni smer i osetnije zahlađenje, poručuje u najnovijoj vremenskoj prognozi meteorolog Marko Čubrilo.

- U subotu posle podne dolazi do jačanja padavina, posebno nad severnim i središnim delovima regiona, dok će se snežna granica i dalje spuštati. Krajem dana nad većim delom Srbije ona bi se trebala kretati oko 400 metara nadmorske visine uz tendenciju daljeg spuštanja. Osetno toplije bi se zadržalo nad južnom, jugozapadnom i jugoistočnom Srbijom. Kao posledica ove velike temperaturne razlike u noći, u nedelju tokom dana moguća je pojava konkretnijih padavina, ponegde i preko 30 mm taloga – kaže Marko Čubrilo.

U delu jugozapadne Srbije može biti vrlo obilnih, snežnih padavina koje ponegde do ponedeljka mogle ostaviti i preko 30 cm snega uz pravu snežnu vejavicu.

Osim na planianama vlažan, ponegde i obilan sneg se očekuje nad zapadnim, središnim i centralnim predelima Srbije i nad južnim i delovima Vojvodine. Ovde će takođa pasti dosta taloga ali će se sneg u velikoj meri i otapati, što zbog tople podloga kao i zbog temperature oko nule.

U zapadnim, severnim i središnjim delovima Srbije do ponedeljka uveče treba očekivati od 4 cm do 10 cm snega, lokalno samo oko 1-3 cm, a nad planinama tog dela regiona i oko 15 cm. Najmanje snega biće severu Vojvodine, najčešće od 1 cm do 3 cm.

- Nad južnim, jugoistočnim i delimično jugozapadnim predelima Srbije se zahlađenje uz konkretnije padavine očekuje u noći ka nedelji i u ponedeljak pre podne i tada bi tamo planine mogle dobiti oko 15 cm, a nizije od 1 cm, do 5 cm snega. Vetar u nedelju nad većim delom regiona biće pojačan, severni, a duž većeg dela obale očekuje se jaka i olujna bura. Jugo će se do ponedeljka zadržati nad većim delom Hercegovine i nad južnim Jadranom, dok će nad jugom Srbije severni vetar početi u noći ka ponedeljku – kaže Čubrilo.

U nedelju maksimum će biti do 0 na severu i zapadu do čak oko +15 ponedge na jugoistoku regiona i ova velika temperaturna razlika može biti “gorivo” za vrlo obilne padavine.

Čubilo najavljuje da će do ponedeljka posle podne padavine prestati, dok se do srede očekuje uglavnom suvo vreme.

Snežni pokrivač bi se ispod 800 metara nadmorske visine trebao otopiti. Dnevni maksimumi od +3 do +8 stepeni Celzijusa.

- Manje pogoršanje je moguće oko srede, dok je oko 05. marta moguće nešto jače pogoršanje. Sumirano, od sutra se barem na nakoliko dana vraćamo u zimske odlike vremena, a za sada ovako visoke temperature nisu u najavi barem do oko 10. marta – zaključuje meteorolog.

