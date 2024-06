TEMPERATURA DRASTIČNO PADA! Šok prognoza za ovu nedelju - Jedan dan je posebno kritičan, preti nam opasnost od nepogoda

Posle toplog i sparnog ponedeljka uz grmljavinske pljuskove, naredna tri dana biće još nestabilnije vreme, a očekuju se i lokalne nepogode. Marko Čubrilo, meteorolog amater, je najavio u vremenskoj prognozi uz nestabilno osveženje i osetno osveženje.

- U utorak pre podne će se nestabilnosti iz zapadnih i jugozapadnih delova regiona proširiti nad središnje i severne predele uslovljavajući grmljavinske pljuskove i ređu pojavu vremenskih nepogoda. Vetar će biti u okretanju na pojačan, a u zoni nestabilnosti i jak severozapadni. Sredinom dana maksimalne temperature će biti od oko 22 stepeni, ponegde na severozapadu, do oko 32 stepena na jugoistoku regiona, gde će osveženje uz nestabilnosti stići krajem dana – kaže Čubrilo.

Vremenska prognoza za sredu

U sredu će se preko regiona premestiti još jedna, frontalna, zona nestabilnosti koje će doneti kišu, grmljavinske pljuskove i moguće su češće pojave vremenskih nepogoda, posebno tamo gde glavnina nestabilnosti bude između 12 i 17 časova.

Vetar će biti umeren, a uz nestabilnosti na kratko jak i olujan, severozapadni, dok će dnevna maksimalna temperatura biti još malo niža. Očekuje se od 18 do 25 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za četvrtak

Pretežno oblačno uz kišu i pljuskove biće i u četvrtak, posebno u prvom delu dana nad severnim, zapadnim i središnjim predelima. Vetar će biti severozapadni, dok će se dnevna najviša temperature vazduha kretati od 15 do 23 stepena Celzijusa, i to će biti najsvežiji dan ove nedelje.

Posle kišnih dana, zavikend ponovo sunčano i bez padavinaVremenska prognoza za petak i vikend

- Noć ka petku će biti vrlo sveža uz moguću pojavu magle i minimalnu temperaturu od 6 do 12 stepeni, lokalno samo oko 4 stepena Celzijusa, dok će u petak dnevni maksimum biti od 21 do 27 stepeni Celzijusa. Za vikend će biti ponovo sunčano i toplije uz maksimalne dnevne temperature od 25 do 32 stepena Celzijusa. Novo osveženje uz grmljavinske pljuskove je moguće oko 22. juna – najavio je Čubrilo.