Voditeljka Jovana Jeremić, jutros je u okviru Novog vikend jutra na televiziji Pink sa svojim sagovornicima, govorila na temu vršnjačkog nasilja.

Profesor Ilija Životić stručnjak za bezbednost, istakao da je vršnjačko nasilje ne sme da se toleriše, gde je važno da učenici pružaju podršku jedni drugima.

- Mi znamo za te neke vidljive primere, a dosta je onoga što ne vidimo. Ne vidimo posledice, a deca dosta trpe, posebno psihičko - kaže Životić.

Kako navodi, značajno je pre svega, da nastavnici budu pod pravilom obučeni da prepoznaju dete koje vrši nasilje.

- Imaju zakonske procedure. Tu su nastavnici i psiholozi. Vi sada imate i policajce koji su specijalno obučeni da razgovaraju sa tom decom - priča Životić.

Marija Aranđelović docent pedagogije kaže da je važno da se o ovoj temi govori, ističući da je pojava vršnjačkog nasilja sve veća.

- Setimo se osnovne škole u centralnoj Srbiji gde su 4 devojčice otele drugaricu seksualno je uznemiravale, snimale sve to, i to su kasnije pustile u javnost. To je bio prvi slučaj o kom smo pisali. Ovo nisu dečaci, već devojčice, za koje se tema nasilja ne vezuje - rekla je ona.

Postavlja se pitanje da li je ova devojka nasilnik, ili žrtva nasilja? - dodaje ona.

- Nasilje ima svoje oblike, ali ima i disbalansa, ponavljanjem nasilja nad istom osobom, i ono što je koristoljubiva komponenta... Da li je to pisanje domaćeg i slično... - dodala je Ranđelović.

- Nasilje je postalo vidljivo, deca putem društvenih mreža to najavljuju... Mora da se priča o svemu ovome, jer ga klinci često skrivaju, da im roditelji ne uzmu telefon ili računar - rekla je Ranđelović.

