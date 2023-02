Rosa, majka mladića koji je na sudu priznao da je član sekte "Crna Ruža" a koji je u nekoliko navrata maltretirao, i pokušao da ubije nesrećnu ženu, ispričala je jutros svoju ispovest za Novo vikend jutro kod voditeljke Jovane Jeremić na televiziji Pink.

- To je bilo najbolje dete na svetu. Otac je bio nasilan, i on se od mene nije odvajao, da me otac ne bi ubio. nekada se požali sestri da je njoj lako jer me nije čuvala. Bio je najbolji u komšiluku, školi, u firmi... Zaposlila sam ga preko student servisa, pa je dobio ugovor na određeno, i tada su me savetovali da ode u vojsku, da bi ga lakše primili za stalno. Energetiku je završio. Otišao je u vojsku u kruševac, i onda su bile devedesete, i mislila sam da ću umreti tada jer ide u vojsku u nevreme. Pokušala sma d aga prebacim u Novi Sad... Međutim, ostao je u Kruševcu - započela je ona svoju ispovest

Kako je rekla, za vreme polaganja zakletve, sa sestrom i zetom, susrela se sa sinom, gde su joj starešine u vojsci prilazile kako bi joj čestitale na tako dobrom i uzornom sinu, koji je, kako je otkrila nosio njeno, a ne očevo prezime.

- Dobijao je i nagradna odsustva, ja sma ga terala da dođe, a on nije hteo. Pričao je da mu je sa drugom bliže u Leskovcu. Rekla sam im da dođu u Novi Sad, ali nisu hteli. Ja sam njemu pre svega toga, ja sam njemu ostavljala marke, imao je 2.500 hiljade maraka. Zaradila sam na svadbama i veseljima, tako da sma mu ostavila. Otac je bio teški nasilnik, sama sam kuću gradila, obadvoje dece... - priča ona, pa se dotakla i teme sekte:

- Ja sam kasno sve saznala. Oni su njega snimili... Prvi pokazatelji su bili da je on imao neku crvenu kao krv, uvek su mu prsti bili krvavi, i pored vrata je tom bojom pravio krstove neke. Na desnom dovratku, na ulazu, na ciglama. A dole, pod otirač, napravio je krst kao ono što se farbaju bandere... kad ja nešto na terasu, kad ono ispred vrata, gde on spava... Isto krst. Ali, otac, muž tj. dovodi kupce tu, hoće da se seli, ali ja sam pre toga kuću prevela na ćerku i sina... I sudija mene savetuje da dam kuću na decu, da on ne može da sruši ni da je proda. Sekta je pokušala da nam uzme kuću, i sada su tu negde - priča Rosa.

Ja plaćam stan sada 280 evra, a u kući niko nije sada, stoji sama.

Na sudu mi je rekao: "probaj, stisni petlju, pa idi tamo"

SAZNALA DA JE HOMOSEKSUALAC

- Prolazila sam tuda, kada sam se odselila, i na njegov rođendan sam svratila, čula neke neobične zvuke. Njih trojica sektaša sedeli su tu, a njega nema. I tog njegovog ljubavnika... Tri para su bila. Rekao je da je gej. Napisao je da ga je majka izbacila jer je u sekti i jer je homoseksualac, to je na sudu bilo... I kada ga je taj jedan ljubavnik ostavio, i tada je pokušao da me ubije - objašnjava ona.

Kako je otkrila, bili su neobični, neobično odeveni, i nisu delovali normalno.

PRETNJE

Ćerka se sprema za godišnji odmor, i ona mi kaže da idem sa njima u Nemačku... Htela je da me ostave kod ujne, pa da me pokupe u povratku. Izvadila je telefon i rekla da joj je napisao poruku d aće da me ubije.

POKUŠAJ UBISTVA

Pobegla saM 2012. od kuće, i otišla sam kod komšije da naberem višanja, i nabrala sam jednu torbu na kolicima. I dok sam bila na merdevinama, i samo osetih da se prevrnuh među višnje u travu, a ono on, sa autom, kao da je imao dojavu, udari mene, dodala je ona.

Nikada nisam smela da ga pitam. Tada sam se digla iz trave, i pobegla u komšiluk. Htela sam kod komšije da odem, i pozovem policiju... On je ušao u kuću, i vidim tamo da su stigli... Odem ja tamo... I kada su ga zvali, on im rekao "Da ja u tim višnjama nemam šta da tražim to nije njeno". A meni je inače ćerka vratila tu njenu polovinu da se vodi na mene.

Kako je istakla, ona silno veruje da je njen sin u vojsci postao član sekte, i da je i dalje u istoj.

