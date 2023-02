Kompanija PR-DC u Abu Dabiju je postigla veliki uspeh. Mladi tim inženjera ponosno i zadovoljno vratio se u Srbiju. Inženjer i suvlasnik kompanije PR-DC Miloš Petrašinović, rekao je za Pink da su imali pet strašno napornih dana, ali da su se vratili presrećni.

Petrašinović je rekao da kada imate da pokažete nešto što ste uspeli da napravite svojim rukama i što, kako kaže, veruje da svima izgleda prilično dobro, onda morate biti presrećni zbog toga.

Kako kaže, ceo tim je veoma zadovoljan.

- Pre svega smo pokazivali Ika bombarder i mogu da kažem da je Sajam protekao neverovatno dobro po našu kompaniju. Imali smo tu čast da nas je posetio predsednik Srbije, kao i predsednik UAE. Potrudili smo se u najboljem svetlu da pokažemo svoje proizvode i našu državu - rekao je Petrašinović.

Kako kaže, pokazali smo da smo sposobni da napravimo nešto tako savremeno i što je vrhunac tehnike u ovom trenutku.

- Dokaz za to je veliko interesovanje - rekao je on.

Kaže da su u pitanju domaće mine m73, proizvodnje Krušik, koje zajedno sa Ika bombarderom čine jedno složeno borbeno sredstvo.

- Mi smo radili ispitivanja ispuštanja mina sa nekih 300 metara visine, i sa te visine bez problema pogađamo metu 4 puta 4 metra - rekao je Petrašinović i dodaje da to znači da ćete uvek ispuniti cilj.

Petrašinović kaže da im je zanimljivo što su se po drugi put sreli sa predsednikom UAE, koji ih je, kako dodaje, srdačno pozdravio. Kako kaže, vidi se da je kompanija narasla i krenula u jednom ozbiljnom smeru.

- Oni su pokazali veliko interesovanje za saradnju sa nama - rekao je on.

Kako kaže, njih ima u timu u desetinama ljudi, i dodaje da su morali da dođu sa proizvodom koji je potpuno gotov, koji bi odmah mogao da se pokaže i demonstrira.

- Mi nemamo prostora za to, mi moramo da budemo spremni da isporučimo odmah onome ko traži, što je dobro jer se mnogi spremaju da izbace to što smo mi već napravili - rekao je Petrašinović.

Rekao je da je vojna industrija najozbiljnija industrija na svetu bez dileme.

- Ono što je kod nas situacija, jeste da smo mi mladi razvojni centar sa malim brojem zaposlenih u odnosu na ostale, ali i ako nas je malo verujemo da smo vredni svetske pažnje i koliko god da proizvedemo to ćemo moći da prodamo - rekao je Petrašinović.

Kada je u pitanju "Ika kamikakaza", to je letelica koja se ne vraća, koja leti do cilja, ona, kako kaže, ne nosi eksploziv sa sobom, već tek kada dođe na liniju fronta, vojnik ima mogućnost da bira da li će da iskoristi minu tako što će je staviti u minobacač i gađati neprijatelja, ili je staviti u dron i sa njim precizno navoditi do mete.

- Pružamo veliku mogućnost da se neutrališu neke glavne mete - rekao je Petrašinović.

Kako kaže, njegova veličina je veličina novine.

- Mi smo posvetili živote ovome, treba da nađemo nove mlade ljude koji su spremni da posvete živote ovome - rekao je Petrašinović.

Kako kaže, jedino možemo da pobedimo kvalitetnim kadrom, dodaje da su im potrebni ljudi koji će da izmisle nešto što još uvek niko nije izmislio.

Autor: