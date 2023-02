KONAČNA BROJKA! Srbija će 31. jula saznati koliko ima pismenih: Preliminarne rezultate popisa znamo, evo kada će konačni

Preliminarne rezultate Popisa stanovništva 2022. saznali smo u decembru prošle godine, oni su pokazali da nas ima za oko 500.000 manje, a da li će ta brojka biti veća ili manja saznaćemo 28. aprila ove godine kada će biti objavljeni konačni rezultati, kažu za Telegraf.rs u Zavodu za statistiku.

Kako je rečeno, tog dana biće objavljeni konačni rezultati po opštinama - broj stanovnika i nacionalna pripadnost, a nadalje će objavljivati i duge.

- Nastavićemo sukcesivno da objavljujemo podatke po temama tokom 2023. godine pa do juna 2024 - kažu u Zaodu za statistiku.

Po planu objaljivanja rezultata popisa, nakon što se 28. aprila objave konačni i broj stanovnika, i nacionalna pripadnost, 11. maja saznaćemo i broj i površinu stambenih jedinica.

25. maja saznaćemo se podatke o starosti i polu, 8. juna - koliko ima soba i pomoćnih prostorija u stanu, i broj stanova po površini, a 16. juna podake o veroispovesti, maternjem jeziku, nacionalnoj pripadnosti po starosti.

7. jul je planiran za osnovne karakteristike domaćinstava (broj članova, porodični sastav i dr.), 20. jul za broj lica i domaćinstava u stanovima i nastanjenim prostorijama a 31. jul za podatke o školskoj spremi, pismenosti i kompjuterskoj pismenosti.

25. avgusta saznaćemo sve o brakovima i fertilitetu, 29. septembra o migracionim obeležjima, 20. oktobra sve o porodicama u Srbiji, imaju li decu, 15. novembra o grejanju u stanu, 17. novembra ekonomsku aktivnost i zanimanja, 1. decembra o invaliditetu a 28. decembra sve o stanovima, njihovoj izgradnji, starosti....

Prema prvim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine, da podsetimo, u Srbiji živi 6.690.887 stanovnika. Popisom 2022. prikupljeni su podaci i o 2.520.854 domaćinstava i 3.628.175 stanova.

Popis je sproveden od 1. do 31. oktobra 2022. godine. U nekoliko većih gradova terensko prikupljanje podataka je produženo do 7. novembra. Takođe, građanima koji, iz bilo kog razloga, nisu popisani omogućeno je telefonsko popisivanje do 17. novembra 2022. godine.

U odnosu na Popis 2011. godine, ukupan broj stanovnika smanjen je za 495.975, odnosno za 6,9%. Smanjenje broja stanovnika zabeleženo je u svim regionima (oko 10%), osim u Beogradskom regionu gde je broj stanovnika povećan za oko 1,6%.

Pad stanovništva u odnosu 2011 je oko 10 posto u ostalim regionima.

- U odnosu na Popis 2011. godine, ukupan broj stanovnika smanjen je za 495.975, odnosno za 6,9%. Smanjenje broja stanovnika zabeleženo je u svim regionima (oko 10%), osim u Beogradskom regionu gde je broj stanovnika povećan za oko 1,6 odsto - naveli su u Zavodu za statistiku.

U četiri opštine zabeležen je najveći pad u odnosu a prethodni popis.

U Crnoj Travi 2011. godine živelo je 1663 meštana, dok danas živi oko 600 manje, te je broj građana u ovoj opštini pao na svega 1066. Druga opština na listi je Gadžin Han, gde danas živi 5934 meštana, dok ih je pre 11 godina bilo 8389. U Rekovcu je zabeležen pad od 2841 stanovnika, te ih danas ima 8214 dok je na prethodnom popisu bilo 11055. Poslednja na listi opština sa najvećim padom broja građana je Babušnica u kojoj je ukupan broj meštana 9182, dok ih je prošli put bilo 12307.

Sa druge strane, objavljene su i četiri opštine sa najvećim rastom broja meštana, a među njima su čak dve beogradske. Kako pokazuju podaci, na Zvezdari trenutno živi 173.923 građana, dok ih je pre 11 godina bilo 151.808. Voždovac je drugi na listi sa 175.075 meštana, a 2011. godine u ovoj opštini živelo je 158.2013 ljudi. Među opštinama koje prednjače po broju stanovnika izdvaja se i glavni grad pokrajine Vojvodina, Novi Sad, u kom danas živi 367.121 stanovnik, dok ih je ranije bilo 25.496 manje. Poslednji na listi nalazi se Novi Pazar u kom živi 107.859 građana, a pre 11 godina činilo ga je 100.410 meštana.

