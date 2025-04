POSLEDNJI MESECI ŠKOLSKE GODINE, EVO ŠTA ZNAMO... Nastava negde duža za do 5 dana, uskoro proba, a kada će PRAVA MALA MATURA

Proba male mature pomerena je za mesec dana, za poslednju nedelju aprila zbog specifične situacije u školama. Već je poznato da je matematika na programu 25. aprila, dok će maternji jezik i izabrani predmeti biti polagani između 22. i 30. aprila, a škole će same odrediti tačne datume za ova dva testa. Što bi značilo da će deca koja polažu kasnije moći da znaju koji ih testovi čekaju. Istraživali smo da li će do toga zaista doći, šta je sa finalnim ispitom male mature, ali i da li će doći do produžetka školske godine.

"Školska godina u Srbiji će biti produžena za najviše 5 dana"

Slavica Đukić Dejanović, ministarka prosvete u tehničkom mandatu, izjavila je za "Blic" da će mala matura za osnovce biti održana, ali će termini biti pomereni zbog trenutne situacije. Ona je rekla i da li će školska godina biti produžena za najviše radnih pet dana, a da se to odnosi samo za one škole koje ne nadoknade propuštenu nastavu u tekućoj nastavnoj godini.

- Školska godina će biti produžena za najviše pet dana. Vlada svakako mora da donese odluku. Moram da kažem i da će biti male mature, jer su se pojavile informacije da je neće biti. Ona će samo biti pomerena, a termine gledamo na osnovu toga kako škole obavljaju nadoknadu nastave - potvrdila je Slavica Đukić Dejanović za "Blic".

Ministarka u tehničkom mandatu se takođe osvrnula na to zašto je proba male mature, koja je pomera za mesec dana, bitna za osmake.

- Iako će neka deca ranije, a neka kasnije polagati izborni predmet i maternji jezik ne bi smelo da dođe do kompromitovanja testova. Do te mere je urađeno obezbeđenje, i ja se uzdam u stručni kadar koji će imati svu nasu podršku. Svakako taj probni ispit služi da se deca upoznaju sa tehnologijom rada, da se pripreme u pogledu vremena, koncentracije, savladavanja strahova - kaže za "Blic" Đukić Dejanović.

Ono što je još ostalo kao pitanje svih pitanja, jeste to kada će biti prava mala matura, ali odgovor na to za sada niko ne može da da.

Milan Krstić, direktor Osnovne škole "Pavle Savić" na Zvezdari za "Blic" je govorio o značaju ovog probnog testa za male maturante. On je i prokomentarisao da li će to što će neka deca maternji jezik i izborni predmet polagati ranije od druge dovesti do prepisivanja.

- Nikada ne dozvoljavamo da se prepisuje, telefoni su zabranjeni svakako, i mislim da do takvih situacija neće doći. Rekao bih da je sada više dat akcenat tome da se deca na probnom testu upoznaju sa svim formalnostima koja ih čekaju na finalnom ispitu. Naravno, i da provere znanje kako bi se bolje spremili - ocenio je on.

Osvrnuo se i na to kako je u OŠ "Pavle Savić" organizovano polaganje maternjeg jezika i predmeta po izboru.

- Testove dobijamo u elektronskom obliku, skidamo ih sa sajta Moja srednja škola, potom se štampaju i daju deci. U našoj školi smo i na Pedagoškom i Nastavničkom veću doneli odluku o tome da probni testovi maternjeg jezika i predmeta po izboru budu 26. aprila, a o tome su u obavešteni i roditelji. Tako će biti, koliko znam, i u svim osnovnim školama na Zvezdari, kako će biti u ostalim školama u Srbiji, ne znam - objasnio je on za "Blic".

Koliko će pitanja imati probni test

Kako smo ranije pisali, svi testovi za probu i finalni ispit male mature već su spremni. Kata Simić Mišić, rukovodilac Centra za ispite pri Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja govorila je za "Blic" i probnim testovima za mali maturu.

- Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripremio je blagovremeno sve ispitne materijale – test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, iz matematike, fizike, hemije, biologije, istorije i geografije - rekla je ranije za "Blic" Simić Mišić.

"Svaki od testova imaće 20 pitanja"

Ona je sada za "Blic" govorila i kako će testovi na probi male mature izgledati.

- Testovi su jedinstveni, a Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja priprema testove jer je smisao završnog ispita da svi učenici budu u istoj situaciji. Ipak, ove godine je promenjen način na koji će se realizovati taj ispit. Mi se time nismo bavili jer to nije naša nadležnost - istakla je ona.

Simić Mišić osvrnula se i na to koliko će pitanja imati probni ispit.

- Probni test neće biti pregledan elektronski kao finalni ispit. Imaće kao i do sada imaće 20 zadataka, gde svaki zadatak nosi bod, a to se posle množi sa nekim koeficijentima i tako se dobija ostvareni broj poena. To da li će biti, i u kom odnosu, otvorenih i zatvorenih pitanja tiče se strukture testa, a to je poverljiva informacija - rekla je za "Blic".

"Osmaci će biti upoznati sa svim bitnim stvarima

Osmaci su pod velikim pritiskom, što zbog kraja školovanja u osnovnim školama, što zbog toga što im i od uspeha na maloj maturu zavisi u kojoj će srednjoj školi nastaviti dalje školovanje u srednjim školama. Simić Mišić kaže nam da je funkcija probnog ispita da im pokaže da to nije nikakav bauk.

"Funkcija probnog ispita da malim maturantima pokaže da to nije nikakav bauk"

- Ono što mogu da kažem je da probni ispit ima funkciju da se učenici pripreme za sve okolnosti koje će imati na ispitu. Oni će sada biti u prilici da stave nalepnicu na test kao što je to na pravom ispitu male mature, moći će da vide koliko im je potrebno vremena za rad, gde ostavljaju lične stvari, i biće upoznati sa svim formalnostima koje moraju da prođu u vezi sa testom. Test je naravno, prilika da procene u kojim oblastima nisu spremni dovoljno kako bi se spremili do juna - kaže za "Blic".

Da li će biti prepisivanja

Ona je takođe prokomentarisala to što će neki učenici probni test maternjeg jezika i predmeta po izboru polagati ranije, a drugi kasnije, i da li bi to moglo da dovede do prepisivanja.

- U Srbiji ima više od 1.200 osnovnih škola, i moguće je da će tu biti različitog postupanja, ali verujem da će škole, makar na nivou opštine uskladiti da polaganje probnog testa bude u isti dan. Na kraju, dosta je i na deci, i ako misle da je bitno da od nekoga čuju šta je bio zadatak, i da ga zbog toga urade dobro onda je to na deci. Mislim da je u ovom trenutnu važnije da sednu da rade ovaj probni test kako bi razbili tremu - naglašava Simić Mišić za "Blic".

Dodala je da već godinama probni testovi uspešno elektronski šalju školama, a škole ih potom štampaju i daju deci.

- Već nekoliko godina primenjujemo uspešnu praksu sa probnim testom koje mi šaljemo u PDF, a nastavnici, odnosno direktori škola, koji imaju pristup ih skidaju sa sajta Moja srednja škola i ištampani se dele osmacima. Procedura donošenja testova za finalni ispit je svakako drugačija - zaključila je Simić Mišić za "Blic".

Autor: D.B.