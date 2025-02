Nova priprema za raskid: Gastoz bez zadrške sasuo Anđeli sve, pa u poslednjem trenutku promenio ploču i priznao koliko mu je stalo do nje! (VIDEO)

Da li će doći do rešenja?

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić razgovarali su u kući Odabranih, kako bi pokušali da nađu zajednički jezik i reše probleme koji su se napravili od sinoćne emisije "Gledanje snimaka".

- Hipotetički, ako se posvađamo za 10 dana - rekao je Gastoz.

- Uvek ću da tražim rešenje dok imam emocije. Opet sve prebacuješ na negativu. Kad ne budem imala emociju tad ću da ti kažem da sam se ohladila - govorila je Anđela.

- Znači sve dok ti imaš emociju treba da rešavamo nerešivo? - pitao je on.

- Znači ti nemaš emociju? Ako samo ja imam emocije onda se ne mirimo već sad -

- 100 milona posta ti kažem da će moja emocija da prestane ako se budemo svađali oko istih stvari -

- Kako možeš da me ubediš sad da nisu prestale kad mi najvljuješ da će da nestanu ako budemo imali neku raspravu? Što nas ne pustiš da uživamo? Daj mi ljubav i pažnju, stani iza naše veze, a ja ću da se sklonim. Ja hoću da se osećam kao princeza, a ne kao ratnik koji tamo iskrvari dok se bori da dokaže da nismo na silu zajedno. Kako da poverem da sad ne čekaš narednu svađu da raskineš sa mnom? Tako je zvučalo - govorila je Anđela.

- Ja sam bukvalno tako zvučao, da li je okej? Ja stojim iza svojih reči. Ako nastavimo da se svađamo kao sad nema emocije i veze. Zabole me ona stvar da li ćeš da vidiš da li imam ili nemam emocije nema veze jer nismo zajedno. Meni ne treba da veruje bilo ko, ja verujem, a treba i ti. Ja da nemam emocije prema tebi ne bih se raspravljao sa tobom zadnja tri meseca. Ja sam neko ko će ovo da zaustavi kad vidi da ovo ne ide. Ja sam neko ko kad bude video da nemamo izlaza da zaustavi da otvori tvoja i moja vrata. Ja sam racionalan bez obzira na tvoje i moje emocije jer emocija i razum koji gubimo ponekad me ne interesuju. Ne želim da se toliko opuštam u te emocije, a da ne možemo da sastavimo tri dana. Ne kažem da nismo sastavili tri dana, ali kad dođe momentar meni se tolio digne živac da sve zaboravim. Ja sam iz nekoliko mojih odnosa izlazio iako sam voleo. Nije pametno verovati u ljubav, a gubiti tlo pod nogama. Ja volim stabilnost - pričao je Gastoz.

- Ti nisi imao vezu koja je normalna - rekla je Anđela.

- Ti moje veze ne znaš. Ti ne znaš šta je veza i drago mi je da imaš takvo mišljenje o meni. Hvala, bukvalisto. Otkad sedimo ovde sve sam mislio što sam ti rekao, ne verujem da ćeš da me uhvatiš za nešto da ne mogu da stanem iza toga. Ne želim da se uplićem u nešto ako vidim da nema smisla. Ne želim da ide dalje sa nečim što nema jednu stabilnu nogu, a za sad imamo dve. Molim te da i ti tako razmišljaš jer u životu nije sve bajno i sjajno - nastavio je on.

- Pada mi koncentracija, sve poštujem što si rekao - dodala je Anđela.

- Postoji neka iluzija u mojoj glavi da ovo ako zaustavimo na vreme možemo da nastavimo napolju gde ćemo biti mnogo rasterećeniji. Kad vidim da ne ide, ja ću da zaustavim - govorio je on.

- Toliko puta si se ponovio da mogu sve da izbliflam - rekla je ona.

- Idemo sad nešto lepo. Ja ne mogu da zamislim ovaj prostor bez tebe. Mi smo meni jedno. Ja sam već video da spavamo odvojeni, meni to ne odgovara. Ja sam malo zagrizao i to mi ide na k*rac. Ja imam emocije prema tebi, a sve ću da uradim da nestanu. Tad mogu da budem kamen, sad ne. Ja da sam kamen ne bih ti ovako objašnjavao. Ja ne želim da ti bude loše sa mnom, ja želim da ti bude dobro. Idemo dalje, za iste pare. Otvaramo kantu i ponovo krečimo sve zidove. Ja prema tebi imam emocije, ja ne želim da se budim u drugom krevetu, druge devojke me ovde ne zanimaju. Ja želim sve što ide uz tebe. Ja samo želim da nemam želju da te zadavim -pričao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić