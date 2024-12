Peja utučen zbog raskida: Ogolio dušu o osećanjima prema Eni, pa priznao da li se kaje zbog uvreda i prozivki! (VIDEO)

Da li će doći do pomirenja?

U toku je radio-emisija "Mikseta" koju vodi i uređuje Miljana Kulić. Njoj se danas pridružio i Marko Đedović, kako bi zajedno rešetali cimere o gurućim temama u Beloj kući. Stigao je i Jovan Pejić Peja koji je izneo svoju stranu priče raskida sa Enom Čolić.

- Normalno je da je najlepša na svetu i najzgodnija, ali želeo sam da joj pokažem da je ne gledam kao s*ksualni objekat nego da sam je zavoleo kao osobu. Ona i da se ugoji 100 kilograma ja bih je i dalje voleo. Jedino ko može mene da ponizi sam ja. Pogrešio sam, pogrešila je i ona, ali nije trebala da kaže stvari koje sam joj rekao kao osoba koju volim. Ja sam iz revolta rekao za komšiju, stojim iza nečega što sam rekao, ali pažnja koju očekuje da ima non stop nije moguća - govorio je Peja.

- Da li tražiš oproštaj? - pitao je Marko.

- Ja bih voleo da imamo okej odnos, ona treba neke stvari da popravi kod sebe. Ja sam se zalagao kad je Milica bila tu, jako sam srčan... Ja sam jako srčan i sve ovo utiče na mene. Ja sam zavoleo Enu, biću iskren. Ena i ja smo uvek posle emisija sedeli i pričali, ona mi je rekla da njoj nešto zamera Mića, nešto ti. Rekao sam joj da bude svoja, ja ću uvek biti tu za nju i da igram po njenom. Ja sam osoba koja nije takva, ne pravim frke i zaj*bancije. Ja sam možda staromodan, ali ja volim iskrenosti i obraz kod ljudi - govorio je Peja.

- Da li je istina da si sinoć Eni rekao da opere obraz? - upitala je Miljana.

- Ja sam to rekao u afektu, ne branim da nisam hteo da kažem to. Ena zna neke stvari koje ja ovde nikad neću da kažem. Niko ne može da ima 24/7 pažnju. Kad sedimo za stolom me nervira kad hoću da je poljubim, ona kaže da ću da joj skinem šminku - rekao je Jovan.

Autor: A. Nikolić