Danas prljava kiša i košava: Ciklon sa Mediterana doneo Srbiji pesak iz Sahare

Nastavlja se promenljivo vreme, a i narednih dana padavine će biti česta pojava. One će već danas sadržati i čestice pustinjskog peska iz Sahare, a počinje da duva i košava.

Već nekoliko dana iznad zapadnog Mediterana nalazi se veoma snažan ciklon. On je doneo snažne oluje, obilne kiše, sneg i orkanski vetar području od Majorke do Korzike i Saradinije, dok je više predele Majorske zavejao sneg, a na pojedinim lokacijama nije pao više od 20 godina. Danas se centar ciklona odmakao prema istoku i svojim centrom nalazi se u blizini Korzike i Sardinije.

Ovaj ciklon veoma utične i na vreme u Srbiji i regionu.

Srbija se nalazi u njegovom prednjem delu i toplom sektoru i preovladavaju južna strujanja. Osim toplije vazdzušne mase sa Mediterana, do našeg područja stižu i čestiuce peska iz Sahare. Dakle, snažan ciklon uslovio je da vetar podigne pesak iz Sahare visoko u atmosferu, a potom je on počeo da se transportuje preko Mediterana.

Kako širom centralnog Mediterana i našeg područja u atmosferi ima peska, padavine koje padaju sadrže te čestice, pa se danas očekuje prvljava kiša. Ova pojava potpuno je prirodna pojava, ali iako je retka, nije neuobičajena pri aktuelnoj sinoptičoj situaciji, naročito tokom proleća. Pesak je najviše vidljiv na vozilima, ali najviše kada padavine prestanu, a podloga se osuši, tako da nije preporučljivo narednih dana prati automobile, jer se često očekuje kiša.

U Srbiji će danas biti oblačno, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području jak, povremeno sa udarima i preko 50 km/h.

Maksimalna temperatura biće od osam do 14 stepeni, u Beogradu do 11°C. Iako je najavljeno da će biti toplije, zbog jake košave subjektivni osećaj biće da je dosta hladnije.

U Srbiji će i u petak biti oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, dok će na severu biti uglavnom suvo. Košava će biti u slabljenju i duvaće slab jugoistočni vetar. Jutarnja temperatrura biće od tri do sedam stepeni, a tokom dana nešto hladnije, maksimalna temperatura od čest do 10 stpeni, u Beogradu do osam.

Za vikend će na severu biti suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim predelima ponegde sa slabim padavinama. U subotu će biti toplije, maksimalna tempertaura od 10 do 14°C, a u nedelju hladije za pet stepeni, uz jak severozapadni vetar, koji će ujedno pročistiti i atmosferu od peska.

U ponedeljak toplije, ali sa severozapada prolazno naoblačenje sa kišom. Maksimalna temperatura biće od osam stepeni na severozapadu do 16 na jugoistoku, u Beogradu do 14. Počeće ponovo da duva jugoistočni vetar i biće u pojačanju.

Početkom sledeće sedmice sve više će jačati snažan ciklon iznad Đenvskog zaliva, koji će se prema sredini sedmice izmestiti iznad severnog Jadrana i još više jačati. Ovaj ciklon doneće Srbiji sredinom sledeće sedmice novo jače pogoršanje vremena, uz padavine i pesak iz Sahare, a potom kad se Srbija bude našla u njegovom zadnjem, odnosno hladnom sektoru,vetar će biti u skretanju na severozapadni, uz zahlađenje i pad temperature i za 10 stepeni, a u brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg.

Prema trenutnim prognozama tokom cele prve polovine marta očekuje se veoma promenjivo vreme, a tokom većine dana temperature će biti oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine.