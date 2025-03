RHMZ IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENJE, KIŠA NE PRESTAJE NI DANAS! Upaljen meteo alarm, pljuskovi do daljeg

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, a tokom dana se očekuju tek kraći sunčani intervali, dok će pojava kiše i dalje biti česta, na jugu Srbije posle podne i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.



Vetar će biti slab do umeren, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni, a u Vojvodini u skretanju na severoistočni, dok će se najniža temperatura kretati u intervalu od pet do 10 stepeni, a najviša od 13 do 18 stepeni.

U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom uz umeren do pojačan istočni vetar, koji će krajem dana oslabiti i biti u skretanju na severoistočni. Najniža temperatura biće oko devet stepeni, a najviša oko 14 stepeni.

RHMZ je izdao hidrološko upozorenje. Naime, na Jadru i gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama narednih 24 sata vodostaji će biti u stagnaciji i manjem porastu i kretaće se oko i nešto iznad upozoravajućih nivoa.

Na Savi narednih dana vodostaji će biti u većem porastu sa prevazilaženjem granica vanredne odbrane od poplava kod Šapca tokom sutrašnjeg dana, a kod Sremske Mitrovice 31. marta/1. aprila.

Zbog obilnih padavina, danas će na snazi biti žuti meteo alarm, i to u Sremu, na zapadu, istoku, jugoistoku, jugozapadu Srbije i na Kosovu i Metohiji.

Biometeorološka prognoza

Usled očekivanih biometeoroloških prilika opreznost se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima, kao i osobama sa disajnim tegobama. Mogući su pospanost, nervoza i reumatski bolovi. Neophodno je povećanje opreznosti svim učesnicima u saobraćaju

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 5. aprila, očekuje se česta pojava kiše i lokalnih pljuskova, a kratkotrajna stabilizacija vremena očekuje se 3. i 4. aprila. Temperatura će biti bez promene, maksimalne vrednosti do 3. aprila od 12 do 18 stepeni, a zatim u manjem porastu.

Autor: D.B.