DVA DELA SRBIJE DANAS NA UDARU PADAVINA! RHMZ izdao upozorenje: Na Dunavu narednih dana vodostaji u većem porastu, upaljen meteo alarm

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično sa kišom, a više padavina očekuje se u Vojvodini i delovima zapadne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče predviđa se postepeni prestanak kiše. Vetar će biti slab i umeren, na zapadu zemlje i planinama istočne Srbije još ujutru i pre podne povremeno i jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju i skretanju na jugozapadni pravac. Najniža temperatura biće od sedam do 11 stepeni, a najviša od 13 na severozapadu do 19 stepeni Celzijzusa na jugu i jugoistoku Srbije.

U Beogradu će biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni, posle podne u skretanju na jugozapadni pravac. Najniža temperatura biće oko devet stepeni, a najviša oko 15. Uveče se očekuje postepeni prestanak kiše.

Relativno nepovolјna biometeorološka situacija može uticati na astmatičare, cerebrovaskularne i srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolјe, pospanosti i razdražlјivosti.

Hladno vreme sa kišom zadržaće se još danas

"Hladno vreme sa kišom zadržaće se i danas sa maksimalnom temperaturom od 13 °S na severozapadu do 19 °S na jugu i jugoistoku. Više padavina očekuje se u Vojvodini i delovima zapadne Srbije od 20 do 40mm za 24h. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina. Od sutra postepeno toplije", najavio je RHMZ.

"Dostizanje i prevazilaženje granica redovne odbrane od poplava očekuje se: kod Bezdana 19/20. septembra, kod Apatina 20/21. septembra, a kod Bogojeva i Novog Sada 21/22. septembra sa tendencijom dalјeg porasta", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog kiše. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Vreme narednih dana

Utorak: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije i suvo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 6 do 10, a najviša od 18 do 22 stepena.

Sreda: Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 13, a najviša od 19 do 23 stepena.

Četvrtak: Umereno do potpuno oblačno, na severu i istoku suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviša od 20 do 24 stepena.

Prognoza vremena do 24. septembra

U petak promenljivo oblačno, u zapadnim i južnim predelima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni istočni i jugoistočni vetar. Zatim pretežno sunčano, samo se još u subotu uz promenljivu oblačnost na jugozapadu i jugu Srbije očekuju kiša i lokalni pljuskovi.

Autor: Dubravka Bošković