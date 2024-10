DANAS NIGDE NE KREĆITE BEZ KIŠOBRANA: U Srbiji od ranog jutra pljušti kiša, popodne će se sručiti ogromna količina padavina

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i temperaturama od 12 do 27 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne će duvati umeren i jak vetar, u planinskim predelima i košavskom području ponegde i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na zapadni i severozapadni i u postepenom slabljenju do kraja dana.

U Beogradu se danas povremeno očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine, ujutro i pre podne jak jugoistočni vetar, koji će od sredine dana biti u skretanju na zapadni i severozapadni i u postepenom slabljenju.

Temperatura će se kretati od 15 do 23 stepena.

Vreme do kraja nedelje

Danas (04.10.) umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Ujutro i pre podne će duvati umeren i jak, u planinskim predelima i košavskom području ponegde i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče biti u skretanju na zapadni i severozapadni i u postepenom slablјenju do kraja dana. Najviša temperatura od 16 °C na severozapadu do 27 °C na jugoistoku Srbije.

Za vikend (05 - 06.10.) i dalјe povremeno kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom, koji će biti češći na jugozapadu, jugu i istoku zemlјe, ali se obilne padavine ne očekuju.

Početkom naredne sedmice, u ponedelјak i utorak (07 - 08.10.) pretežno sunčano uz manji porast dnevnih temperatura, a u sredu (09.10.) novo prolazno naoblačenje s kišom.

Autor: Dubravka Bošković