VESIĆ: USVOJEN GENERALNI PROJEKAT ZA BRZU SAOBRAĆAJNICU OD KRALjEVA DO NOVOG PAZARA

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je ”državna Reviziona komisija usvojila Generalni projekat brze saobraćajnice od Kraljeva do Novog Pazara što je prvi korak ka izgradnji ovog puta”.

Vesić je pojasnio da posle usvajanja Generalnog projekta sledi izrada idejnog projekta i projekta za građevinsku dozvolu za šta Putevi Srbije imaju izabranog projektanta i da bi, ukoliko bude bilo novca, ovaj put mogao da se gradi 2024. godine.

„Trasa budućeg koridora ide od auto-puta Miloš Veliki odnono petlje Preljina, petlje Adrani, na teritoriji grada Kraljeva, zatim preko Drakčića, dolinom Vrdilske reke, preko Konareva, Mataruške banje, Bogutovačke banje, Maglič grada, potom dolinom Ibra sve do Ušća, zatim dolinom reke Raduše do Biljanovca, preko Brvenika do Raške a zatim dolinom reke Raška do planirane obilaznice oko Novog Pazara”, objasnio je ministar Vesić.

Vesić je objasnio da će ”brza saobraćajnica Kraljevo – Novi Pazar biti dužine 83.4 km.

”Na trasi je predviđeno 13 denivelisanih raskrsnica i 2 površinske (kružne) raskrsnice, 2 odmorišta i jedno dvostrano parkiralište. Biće izgrađeno 202 mosta odnosno 101 most po smeru ukupne dužine 37,12 kilometara”, izjavio je ministar Vesić i dodao da je procenjena vrednost izgradnje ”18 miliona po kilometru ali da će konačna cena biti utvrđena na tenderu”.

Vesić je rekao da će se posle izgradnje brze saobraćajnice od Novog Pazara do Beograda putovati za manje od 2.5 sata i da će ovaj put obezbediti razvoj i investicije za Novi Pazar, Rašku i Kraljevo.

“Put će imati poseban značaj očuvanje našeg nacionalnog identiteta jer će omogućiti razvoj ovog kraja u kome se nalaze brojni srednjevekovni spomenici i manastiri. Put će prolaziti kroz srpsku Dolinu kraljeva u kojoj se nalaze dve banje - Mataruška i Bogutovačka. Tu je manastir Gradac koji je 1276. godine sagradila srpska kraljica Jelena Anžujske, majka dvojice srpskih kraljeva Dragutina i Milutina, koja je tu sahranjena 38 godina kasnije. Tu je i manastir Žiča, majka svih srpskih crkava, u kome je 1217. godine krunisan prvi srpski kralj Stefan Prvovenčani kao i drevni grad Maglič izgrađen 1240. godine da brani manastire Žiču i Studenicu koja je građena u poslednjoj četvrtini 12. veka. Na desetak kilometara od Studenice nalazi se isposnica Svetog Save. Tu su i Petrova crkva koja potiče iz četvrtog veka i Deževa, mesto rođenja Rastka Nemanjića. Na padinama Kopaonika nalazi se srednjovekovni grad Brvenik pored koga su manastiri Stara i Nova Pavlica. Tu je i dragulj srpske umetnosti i istorije Đurđevi stubovi kao i manastir Sopoćani. Na kraju, trinaest kilometara od Novog Pazara nalazi se jedan od ratnih prestonica Nemanjića srednjevekovni grad Jeleč i manastir Crna reka”, rekao je ministar Vesić.