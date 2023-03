POČETAK NEDELJE NAGOVEŠTAVA PROLEĆE! Od danas DOSTA TOPLIJE: U pojedinim mestima u Srbiji do 16 stepeni!

U ponedeljak ujutru slab mraz, a tokom dana toplije nego u nedelju sa sunčanim intervalima i prolaznim naoblačenjem na severu Srbije. Popodne je moguća kratkotrajna kiša po Vojvodini. Vetar slab do umeren južnih pravaca.

Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna od 11°C u Subotici do 16°C u centralnim i južnim predelima. Uveče suvo, a samo na severu ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h od 5°C do 9°C.

Beograd: U ponedeljak toplije nego u nedelju sa sunčanim intervalima i prolaznim naoblačenjem popodne. Krajem dana postoji manja šansa za kratkotrajnu kišu. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 14°C. Uveče suvo. Temperatura oko 9°C u 22h.

Niš: U ponedeljak toplije nego u nedelju sa sunčanim periodima. Vetar slab južni. Pritisak malo ispod normale.

Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna do 16°C. Uveče suvo.



Užički region: U ponedeljak ujutru slab mraz, a tokom dana toplije nego u nedelju sa sunčanim intervalima. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 0°C, a maksimalna od 14°C do 16°C. Na Zlatiboru i Tari toplije sa sunčanim periodima i najviše oko 8°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U ponedeljak ujutru slab mraz, a tokom dana toplije nego u nedelju sa sunčanim intervalima i naoblačenjem tokom dana. Popodne i uveče je moguća kratkotrajna kiša po Vojvodini. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 0°C, a maksimalna od 11°C u Subotici do 14°C na jugu Vojvodine. Uveče ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h od 6°C do 8°C.

Novi Sad: U ponedeljak toplije nego u nedelju sa sunčanim intervalima i prolaznim naoblačenjem koje može usloviti kratkotrajnu kišu popodne i krajem dana. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna 13°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša. Temperatura oko 7°C u 22h.

Subotica: U ponedeljak toplije nego u nedelju sa sunčanim intervalima i prolaznim naoblačenjem koje može usloviti kratkotrajnu kišu popodne i krajem dana. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna 11°C. Uveče je moguća kiša. Temperatura oko 6°C u 22h.

Vreme narednih dana: U utorak još malo toplije vreme sa sunčanim periodima uz nešto više oblaka na severu Vojvodine gde je moguća kratkotrajna kiša u toku prepodneva. Vetar umeren južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 7°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

U sredu toplo sa sunčanim periodima, a kasnije popodne naoblačenje koje donosi kišu krajem dana severnim i zapadnim predelima, a u noći ka četvrtku i ostalim krajevima. U četvrtak ujutru kiša postepeno prestaje i na jugu Srbije uz suvo i toplo vreme tokom dana sa sunčanim periodima. U petak na subotu je moguće zahlađenje sa kišom.



