RENESANSA ZLATNOG DOBA ROKENROLA NA JAHORINI! Dr Nele Karajlić i grupa Van Gogh na prvom SKI Festu od 10. do 12. marta

Prvi Jahorina SKI Fest će biti održan od 10. do 12. marta, a posetioce očekuju koncerti najvećih rok zvezda regiona. Prvo veče SKI Festa je rezervisano za koncert legendarnog rokera Dr Neleta Karajlića, a u subotu 11. marta svojom energijom publiku će zagrejati bend Van Gogh, koji je najavio i gosta iznenađenja.

Nele Karajlić je za Pink izjavio da u poslednje vreme nema toliko često koncerte jer ušao u fazu kad može da bira gde će i da li će nastupiti.

- Prošle godine smo imali 15-20 nastupa, ja onako doziram to, pošto sam prešao one godine kad se radilo po 100 koncerata godišnje, sad mi to više ne teba, ali mi je svaki novi koncert novo uzbuđenje, nova priča, novo poglavlje u životu - kaže Nele.

On je rekao da je neka njegova ideja da Ski fest treba da ostvari vezu Jahorine između onog vremena zlatnog doba jugoslovenske kulture i o ovog sadašnjeg vremena.

- Ta Jahorina je nama bila neka vrsta ventila, neki simbol slobode. Ti dođeš gore, skijaš, vučeš se po tim nekim diskotekama u kjima se puštala samo dobra muzika, na neki način je ta Jahorina i simbol tog vremena. Ne samo zbog olimpijade koje je održana 1984. godine tamo već upravo zbog tog našeg alternativnog angažmana koje je bilo vezano za Jahorinu - kaže Karajlić.

Bjelo dugme je prvo uvelo taj metod da kad se priprema za turneju, ili kad se priprema nova ploča da se onda svira u jednom od jahorinskih prostora za publiku da se oseti kako te nove rade i to je prostor gde maksimalno 200 ljudi, navodi on.

- Prvo su radili oni pa Plavi orkestar, a onda smo radili to i mi, praktično vežbamo na Jahorini pred turneju - kaže Karajlić i dodaje da je to bilo zlatno doba rokenrola, romantično doba.