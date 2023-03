U ovim delovima Srbije u NAREDNA DVA SATA PLJUSKOVI I GRMLJAVINA: Toplo i kišovito i sutra, a evo kada stiže NAGLI PAD temperature

U naredna dva sata u Vojvodini, na području Beograda, u zapadnoj i centralnoj Srbiji očekuje se mestimično kiša, ali i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, stoji u meteorološkoj najavi na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) objavljenoj u 14.55 časova.

Kiša će se polopiti i sa popodnevnim saobraćajnim špicem, a prema trenutnoj situcaiji (15.15 sati), većih gužvi za sada nema.

Nešto više vozila i usporeniji saobraćaj trenutno je na mostu "Gazela", Autokomandi, Brankovom mostu u smeru ka gradu, Slaviji i Takovskoj ulici. U ostalim delovima grada, nema gužvi.

Grmljavine i sutra

Danas i sutra, dodaje se, biće promenljivo oblačno i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 16 do 21 stepen Celzijusa, ali će vreme biti nestabilno uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu.

Takođe za danas najavaljeno je da će padavine lokalno biti izraženije, uz količinu od 10 do 20 mm, lokalno i više.

Sutra se kiša, pljuskovi i grmljavine ujutro očekuju prvo na jugozapadu Srbije, a zatim će se proširiti na ostatak zemlje. Na planinama dalje topljenje snežnog pokrivača.

U subotu zahlađenje

Ali nakon ovako toplih dana za ovo doba godine, za vikend stiže zahlađenje za 7 do 10 stepeni. To se očekuje već prvog dana vikenda, dakle u subotu, kada će doći do pojačanja severozapadnog vetra, a usled pada temperature kiša će na planinama preći u sneg.

Najhladniji dan ove nedelje biće nedelja , sa dnevnom temperaturom od 8 do 12 stepeni Celzijusovih. U nedelju i ponedeljak očekuju se i slabi jutarnji mrazevi.

Početkom naredne sedmice biće malo do umereno oblačno i suvo - u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra.

Kiša se ponovo očekuje u sredu, 15. marta, na zapadu i jugozapadu zemlje, navodi se u prognozi RHMZ-a.

