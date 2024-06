RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: U naredna dva sata stižu PLJUSKOVI - Ovi delovi Srbije će biti na UDARU!

U naredna dva sata u centralnoj i istočnoj Srbiji mestimično će padati kiša, a biće i lokalnih plјuskova, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutro u Srbiji počelo je sa kišom i vetrom. U toku dana će biti promenljivo oblačno i uz pojavu lokalnih pljuskova.

Maksimalna dnevna temperatura iznosiće do 27 stepeni celzijusovih, dok će najniža biti 17, saopštio je RHMZ ranije.

Narednih dana nestabilno vreme.

RHMZ upozorava da će od ponedelјka do petka biti promenlјivo i nestabilno, naročito u utorak, sredu i četvrtak.

Tada plјuskovi sa grmlјavinom lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih plјuskova.

Stižu prljave kiše

Meteorolog Ivan Ristić za "Blic" kaže da nas već u toku dana očekuju nepogode, a moguća je i pojava saharskog peska!

Kako je naveo Ristić, nebo je promenilo boju, a to je znak da je iznad nas mnogo saharskog peska.

"Mi smo na granici afričkog anticiklona koji je sa sobom doneo, osim visokih oblaka, i pesak iz Sahare. Pesak će biti prisutan u narednim danima u manjoj, a povremeno i većoj meri u oblacima iz kojih će padati kiša koja zbog toga može biti prljava", pojašnjava meteorolog za "Blic".

Cela Srbija pod meteoalarmomDanas je na području cele Srbije upaljen meteoalarm. U većini zemlje na snazi je žuto upozorenje, što znači da vreme može biti opasno.

Ipak, opasno vreme je najavljeno u tri dela Srbije, gde je upaljen narandžasti meteoalarm:

Narandžasto upozorenje odnosi se na visoke temperature.

U četvrtak pad temperature od 10 stepeni.

Meteorolog amater Marko Čubrilo u sredu najavljuje promenljivo oblačno vreme, umereno toplo, ali i sparno i nestabilno, dok će u četvrtak biti vrlo nestabilno.

- Vetar slab, zapadni, osim u zonama nestabilnosti gde će biti jak i olujan, severozapadni. Dnevni maksimum do +25 do +30 stepeni Celzijusa. Četvrtak donosi vrlo nestabilno ali i osetno svežije vreme uz česte grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode, maksimumi od +15 do +24 stepena Celzijusa, u toku noći ka petku postepeno smirivanje atmosfere - kaže Čubrilo.