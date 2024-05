NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Stižu kiše i pljusak sa grmljavinom, u naredna tri sata ovi delovi Srbije na udaru

Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorava da će tokom popodneva na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije padati kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Upozorenje se odnosi na naredna tri sata.

Kako je najavio RHMZ, u pojedinim delovima zemlje u toku popodneva moguća je pojava pljuskova sa grmljavinom.

U većem delu Zemlje ostaje suvo i sunčano

Danas će u većem delu zemlje biti malo i umereno oblačno i suvo, samo na zapadu, jugozapadu i jugu promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren istočni i jugoistočni, a u košavskom području povremeno i jak, dok će na jugu Banata biti kratkotrajnih sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura će biti od 10 do 17 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

Gde će duvati olujni vetar

Prema prognozi Ivana Ristića za vikend se očekuje smena sunca i visokih oblaka, temperatura će ići i na više od 25 stepeni i polako će se vratiti letnje temperature s tim što će duvati košava u Vojvodini.

Ristić navodi da će košava biti malo slabija nego što je bila za Prvi maj, tako da ne bi trebala da puno smeta ljudima i duvaće samo dva dana.

Visoko UV zračenje u naredna dva dana

Prognoza UV indeksa hidrometeorološkog zavoda Srbije pokazuje da je UV zračenje i te kako visoko u većini naše zemlje, iako leto još nije stiglo.

Kako prognozira RHMZ, situacija sa UV zračenjem neće se promeniti drastično u naredna tri dana. Najviši nivo UV zračenja danas je na Crnom Vrhu i u Dimitrovgradu i iznosi 8, što znači da je opasnost od sunca veoma visoka.

Najmanje zračenje danas je Prizrenu i iznosi 4, što znači da je umereno.

Sutra će UV zračenje biti najviše na Kopaoniku i iznosiće 8, dok će najniži nivo zračenja biti u Peći i Prizrenu.

Iako se u utorak ne prognozira da UV zračenje u bilo kom delu zemlje pređe 7, cela Srbija biće u crvenom! Kako navodi RHMZ, nivo UV zračenja u svim gradovima biće između 6 i 7, što predstavlja visok nivo UV zračenja.